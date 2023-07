„Zeigt alles, was uns bis heute ausmacht“: Heimatpfleger erstellt Jubiläumschronik für Egling

50 Jahre Großgemeinde Egling

Die Großgemeinde Egling feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat Heimatpfleger Korbinian Hasch eine aufwendige Jubiläumschronik erstellt.

Egling – Ein halbes Jahrhundert auf 126 Seiten zusammengefasst, in zweieinhalb Jahren Arbeit: Eglings Heimatpfleger Korbinian Hasch ist dieses Kunststück gelungen. Anlässlich des 50. Jubiläums der Großgemeinde Egling (wir berichteten) erarbeitete Hasch eine Gemeindechronik. Bei einem Pressetermin stellten Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) und der Referent für Heimat und Kultur das Werk gemeinsam vor.

50 Jahre Großgemeinde Egling: Bürgermeister Oberhauser „total begeistert“

Der Stolz über die Chronik seiner Gemeinde ist dem Rathauschef anzusehen. „Ich bin total begeistert, das ist so ein schönes Nachschlagewerk geworden“, schwärmt Oberhauser. Ein zufriedenes Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Er zeigt auf das Buch mit dem blauen Einband vor sich auf dem Tisch. „Das ist so gut zusammengetragen und zeigt alles, was unsere Gemeinde bis heute ausmacht.“

Konkret heißt das: vom weiten Weg Eglings bis zur Großgemeinde, von historischen Rückblicken mit alten Fotos bis hin zu den heutigen Feuerwehren und Kindertagesstätten. Alles rund um die Entstehungsgeschichte der Großgemeinde ist in dem bebilderten Werk nachzulesen. Was beim Durchblättern auffällt: Es sind sehr viele Fotos von Personen darin abgebildet. „Entscheidend für die Entwicklung und den Zusammenschluss unserer Gemeinde waren schon immer die Menschen“, erklärt Oberhauser. „Das zeichnet uns aus – und sollte in der Chronik betont werden.“

+ Das Werk erzählt von den 50 Jahren der Großgemeinde, auch die Bürgermeister der Altgemeinden (Foto re.) werden darin thematisiert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zu verdanken ist die Jubiläumsausgabe Heimatpfleger Korbinian Hasch. Den Anstoß dazu erhielt er – zum Teil – durch Corona. Mitten während der Pandemie, im Jahr 2021, wurde der Feldkirchner zum Heimatpfleger der Gemeinde ernannt. „Zu dem Zeitpunkt ging wirklich gar nichts“, erinnert er sich.

Daher warf Hasch einen Blick ins Archiv der Gemeinde. Er entdeckte zahlreiche alte Protokolle aus Sitzungen des Gemeinderats und die archivierten Gemeindeblätter aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. „Vom Bürgermeister kam daraufhin die Anregung, eine richtige Chronik zu erstellen“, erinnert sich der Heimatpfleger zurück. Gesagt, getan.

50 Jahre Großgemeinde Egling: Heimatpfleger bekommt für Chronik Hilfe von allen Seiten

Bei seinen Recherchen stieß er auf interessante Anekdoten: So vergütete die Gemeinde etwa bis in die 1970er-Jahre Mäuseschwänze. Gerade die Landwirtschaft hatte damals mit den Nagern zu kämpfen. Pro gesammeltem Mauseschwanz gab es daher 50 Pfennig. Auch die Agenda einer lange zurückliegenden Gemeinderatssitzung brachte Hasch zum Schmunzeln: Ein Tagesordnungspunkt war die Genehmigung eines Kaugummiautomaten.

Während seiner Arbeit erhielt Hasch Hilfe von allen Seiten: „Egal, bei wem ich angerufen habe, alle haben sich Zeit genommen, um mich zu unterstützen.“ Ergänzend zu alten Schriftstücken nahm er die Schilderungen von Zeitzeugen in seine Chronik auf.

50 Jahre Großgemeinde Egling: Bürgermeister verrät Erfolgsrezept

Rückblickend war der Zusammenschluss der Großgemeinde keine einfach Angelegenheit, „Vernunftehe anstatt Liebesheirat“, wie der Rathauschef betonte. Doch Hubert Oberhauser kennt ebenso das Erfolgsrezept der Großgemeinde: „Wichtig war, dass jeder Ortsteil seine Eigenheiten behielt“, sich das jeweilige Dorfleben durch den Zusammenschluss nicht allzu stark veränderte.

Ein Beispiel: Bis heute besitzt jede Altgemeinde ihren eigenen Schützen- oder Trachtenverein. Oberhauser: „Wenn es aber darauf ankam, haben wir stets zusammengehalten. So ist es bis heute.“

