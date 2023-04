50 Jahre Großgemeinde Egling: Zeitreise zurück ins Jahr 1973 - Ein Rückblick

Von: Franziska Konrad

Unterschriftenaktion in München: Gegen eine Raketenstellung in Deining protestierte der Schutzverband Isartal in der Landeshauptstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Repro

Zum 50. Jubiläum der Großgemeinde Egling hat unsere Zeitung einen Blick ins Archiv geworfen. Was ist in Egling im Jahr 1973 sonst noch alles passiert?

Egling – Mit dem 50. Jubiläum der Großgemeinde steht Egling heuer ein besonderes Jahr bevor. Unsere Zeitung hat den runden Geburtstag zum Anlass genommen, um einen Blick in unser Archiv zu werfen: Was ist in Egling im Jahr 1973 – abgesehen von der Gründung der Großgemeinde – noch alles passiert? Welche Themen haben den Ort beschäftigt? Ein Rückblick.

Festzug im Schnee: Bei winterlichem Wetter zogen die Eglinger – herausgeputzt in Tracht – gen St. Sebald zur Amtseinführung ihres neuen Pfarrers. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Repro

Egling im Jahr 1973: Festtag für den neuen Pfarrer - Staatlicher Zug zur Sebalduskapelle

Mit Fahnen und Musik zog im eisigen Januar ein staatlicher Festzug zur Eglinger Sebalduskapelle. Anlass war die Amtseinführung des neuen Pfarrers Josef Weber. „Mitten im sonnigen Winter galt es diesmal aus’z’rücken, und sie ließen sich ob der kühlen Umweltverhältnisse nicht aus der Fassung schreiben“, schreibt unsere Zeitung dazu am 17. Januar 1973.

In einem Festgottesdienst übergab Dekan Victor Ley aus Münsing dem neuen Seelsorger – als symbolische Geste – den Schlüssel der Eglinger Pfarrkirche. Anschließend ging es für die Bürger ins Gasthaus Oberhauser zum gemeinsamen Mittagessen. Die Deininger Musikanten und mehrere Trachtler sorgten dort, laut Bericht unserer Zeitung, für einen „unterhaltsamen Nachmittag“.

Kampf um Raketenstellung in Deining - Massiver Protest aus der Bevölkerung

Ein Thema beschäftigte die Eglinger vor 50 Jahren besonders: Die geplante NATO-Raketenstellung auf dem Deininger Schönberg. Es war die Zeit des „Kalten Kriegs“ zwischen den USA und der Sowjetunion. Mit der Flugabwehrraketenstellung kam der Konflikt direkt nach Egling. „Bund verzichtet nicht auf Schönberg-Stellung“ titelt die Heimatzeitung am 9. Januar.

Grundstückseigentümer am Schönberg entnahmen „voller Bestürzung“ einem Schreiben von der Regierung von Oberbayern, dass für die Abschussrampe ein Enteignungsverfahren eingeleitet wurde. Es folgte ein massiver Protest aus der Bevölkerung. Im März organisierte der Schutzverband Isartal eine Protestaktion in München.

Unter dem Motto: „Bürger Münchens – Schützt Euer Isartal“ startete der Verein eine Unterschriftenaktion gegen das geplante Projekt. Insgesamt 6200 Signaturen kamen an diesem Tag zusammen. Wenig später folgte die große Ernüchterung. „Schönberg an die Bundeswehr übereignet“, schreibt unsere Zeitung am 26. März. Widerstand hin oder her: Letztendlich musste Deining vor der NATO kapitulieren. Die Raketenstellung war unausweichlich.

Rückblick zum 50. Jubiläum der Großgemeinde Egling - Mysteriöser Schuss in Attenham

Im Juni 1973 gab ein mysteriöser Pistolenschuss in Attenham Rätsel auf. „Trachtet man Dr. Elmar Schlögl, Leiter der Greifvogelstation Attenham und Präsident der Aktionsgemeinschaft Greifvogel- und Eulenschutz, nach dem Leben? Oder will man ihn nur mundtot machen (...)?“, steht zu dem Vorfall in der Zeitung. Es wird von einem „plötzlichen Schuss“ unmittelbar gegen Schlögls Wohnzimmerfenster berichtet.

Am selben Vormittag erhielt der Chef der Greifvogelstation eine mysteriöse Postkarte. Darauf wurde er etwa als „völlig idiotischer Vogelschützler“ beschimpft. Nach Angaben der Heimatzeitung handelte es sich nicht um die erste Bedrohung gegen den Tierschützer. Schlögl hatte sich dem Kampf gegen Händler und Schmuggler von geschützten Vögeln verschrieben, arbeitete eng mit der Steuer- und Zollfahndung zusammen. Wenige Monate später, im August, starb Schlögl mit 45 Jahren an einem Herzversagen.

Zeichen für Gleichberechtigung in der Gemeinde Egling - Bei Kreiskonferenz der SPD

In puncto Gleichberechtigung zeigte sich die Gemeinde fortschrittlich: Zum ersten Mal stand beim SPD-Landesverband Bayern bei der Kreiskonferenz in Egling das Thema „Die Problemstellung der Frau in Gesellschaft und Politik“ im Mittelpunkt. Gleichzeitig fand die Veranstaltung im Oktober erstmals unter weiblicher Führung statt.

Das Erziehungs- und Leitbild der Frau zeige „immer noch das Bild der nimmermüden Hausfrau und Mutter, Dienerin des Mannes“, kritisierte Referentin Inge Gabert. Außerdem würden Frauen – bei gleicher Leistung wie Männer – oft bis zu ein Drittel weniger verdienen. Die Debatte wurde laut unserer Zeitung durch „sehr differierende Meinungsäußerungen erheblich angeheizt“.

Wolfratshausens damaliger Bürgermeister und SPD-Mitglied Willy Thieme wollte die Frau „lieber auf ihrem angestammten Platz belassen“, um durch ihre Hilfe dem Mann mehr Zeit für politische Aktivitäten zu geben.

Kleinkrieg in Neufahrn gegen Gasthof - Zugezogene Nachbarn beschweren sich

Gegen den Gasthof „Vogelbauer“ in Neufahrn tobte im Oktober ein Kleinkrieg. Ausgelöst wurde der Konflikt durch eine Bürgerinitiative: Zugezogene Nachbarn beschwerten sich wegen „übermäßiger Lärm- und Geruchsbelästigung“. Knapp zwei Stunden suchte der Gemeinderat nach einer „beiderseitig befriedigenden Lösungen“.

Herauskam zum Beispiel die Forderung zur Sanierung der Abwasserbeseitigung und die strikte Einhaltung der Sperrstunde. Ob die Auseinandersetzung damit endgültig beendet war‘? In der Heimatzeitung ist im Jahr 1973 jedenfalls nichts mehr zu dem Thema zu lesen.

„Vietnam-Baby“ kommt nach Egling - Neue Eltern nehmen kleinen „Jan“ überglücklich in Empfang

Noch ein weiterer Konflikt hatte im Jahr 1973 Auswirkungen bis nach Egling: der blutige Vietnam-Krieg. Ein unterernährtes Findelkind aus Saigon, der Hauptstadt Südvietnams, fand in Egling Adoptiveltern. „Erstaunlich, wie das Baby trotz seines Untergewichts und kläglichen Zustands – es wog mit zehn Monaten so viel wie ein kräftiges, neugeborenes Baby – die lange Flugstrecke und die anschließende Autofahrt von Köln nach Egling überstand“, berichtet die Heimatzeitung am 17. Oktober.

Ein Findelkind aus Vietnam adoptierten Peter und Renate Eisenblätter. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Repro

Seine neuen Eltern Peter und Renate Eisenblätter nahmen den kleinen „Jan“ überglücklich in Empfang. In seinen wenigen Lebensmonaten hatte der Bub bereits einiges durchgemacht: „Das hübsche Baby mit seiner getönten Hautfarbe und den schwarzen Kulleraugen“ wurde mitten im Krieg in Vietnam geboren und wuchs als Findling in einem Waisenhaus auf.

Die französische Oberin der Einrichtung ließ ihren kleinen Schützling nicht einfach ziehen. In einem persönlichen Brief forderte die Waisenhaus-Chefin Renate und Peter Eisenblätter dazu auf, den vietnamesischen Jungen „zu lieben und zu pflegen wie ein eigenes Kind“. kof

