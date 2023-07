75 Jahre Sportfreunde: Großes Festwochenende in Egling - Zahlreiche Vereine kommen

Von: Rudi Stallein

Am Festumzug (Bild re.) zum 75-jährigen Bestehen der Sportfreunde beteiligten sich zahlreiche Vereine. © Rudi Stallein

Das 75-jährige Bestehen der Sportfreunde Egling wurde am Wochenende groß gefeiert. Höhepunkt war am Sonntag ein Festzug, zahlreiche Vereine machten mit.

Egling – Fesche Gewänder, schneidige Musi’ der Deininger Blaskapelle im Festzelt, dazu knusprige Brathendl und Schweinsbraten mit Kraut – und über allem Sonnenschein und wolkenloser, tiefblauer Himmel. Bei bestem Sommerwetter feierten die Sportfreunde (SF) Egling ihr 75-jähriges Bestehen.

75 Jahre Sportfreunde Egling: Höhepunkt am Sonntag mit einem Festumzug

Auch wenn die Verantwortlichen speziell am Freitagabend, als die „Isarkrainer das Festzelt gerockt haben“, wie Vorstand Heiko Arndt in seiner Revue am Sonntagnachmittag meinte, gerne ein paar Gäste mehr begrüßt hätten, konnte dies die Stimmung nicht vermiesen. „Die, die bis zum Schluss da waren, sind ja nicht mehr von den Bänken runtergekommen“, blickte Arndt gut gelaunt auf den musikalischen Auftakt zurück. Dem schloss sich am Samstag ein Kleinfeld-Jugendturnier an, bei dem sich 200 Kinder auf der Sportanlage tummelten.

75 Jahre Sportfreunde Egling: Manni Schwabl (li., Präsident des Jubiläumsgegners SpVgg Unterhaching) und Eglings Ex-Trainer Holger Seitz (jetzt FC Bayern München) bedanken sich bei SFE-Ehrenmitglied Heidl Ettenberger. Das letzte noch lebende Gründungsmitglied wusch jahrzehntelang Trikots, Hosen und Stutzen der Kicker. © Rudi Stallein

Der Höhepunkt folgte am Sonntag mit einem Festzug, in dem die Orts- und Nachbarvereine den Sportfreunden ihre Referenz erwiesen. Dabei waren unter anderem der SV Ascholding, EC Thanning, SC Deining, die Veteranen, die Feuerwehr, Schützen und Burschen, deren Chefs sich ein Sonderlob samt Jubiläumsbierkrug vom SF-Vorsitzenden abholen durften, weil „ohne deren unglaublichem Einsatz beim Aufbau das Fest nicht so stattfinden könnte, wie es jetzt stattfindet“, sagte Arndt.

Die Einfachheit muss zurückkehren, die Gemeinschaft gestärkt werden - zusammen macht es richtig Spaß.

Launig, wie man ihn kennt, verwob Pfarrer Manfred Wurzer in seiner Predigt während des Festgottesdienstes die Steilvorlagen, die aktuell die anhaltende Krise der deutschen Fußballnationalmannschaft liefert, in einer feinen Situationsanalyse; und das treffend formuliert und mit mehr als einer Pointe garniert, über die es sich nachzudenken lohnt: „Die Einfachheit muss zurückkehren, die Gemeinschaft gestärkt werden – zusammen macht es richtig Spaß“, wünschte sich Wurzer, für den die Profikicker von heute oft „viel zu elitär, zu abgehoben“ auftreten – und Konzepttrainer das einfache Spiel, das da Fußball heißt, unnötig verkomplizierten.

Launige Festpredigt zum Jubiläum: Profikicker von heute oft „viel zu elitär, zu abgehoben“

Viele Spieler nehme man heute wahr wie „Wesen aus einer anderen Welt“, die den Anschein erweckten, „dass es ihnen wichtiger ist, einen Torjubel einzustudieren, als Tore zu schießen, und denen es wichtiger ist, wie die Frisur sitzt als ihr Spiel“, sagte der Pfarrer. Er hegt die Befürchtung, „dass irgendwann im Spiel auch noch Schminkpausen eingeführt werden“.

Auch heute habe das Motto von den „Elf Freunden“ seine Berechtigung, denn ein starker Zusammenhalt könne immer noch spielerische Qualität schlagen, meinte Wurzer, der für eine Rückkehr zu früheren Tugenden appellierte und den Jubilar als gutes Beispiel nannte: „Die Sportfreunde zeigen, dass sie auch Freunde sind.“

„Der Pfarrer hat mir aus dem Herzen gesprochen“, gestand Unterhachings Präsident Manni Schwabl, dessen SpVgg am Nachmittag mit einem Match gegen die SF den sportlichen Höhepunkt des Wochenendes beisteuerte. rst

