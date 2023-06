„Artenreichste Lebensräume Mitteleuropas“: Mähwiesenprojekt läuft - Klare Botschaft an Landwirte

Untersuchungen dauern zwei Jahre

Das Mähwiesenprojekt im Landkreis hat begonnen: Die Flächen sind sehr wichtig für Insekten und Artenvielfalt. Unsere Zeitung war bei der Untersuchung einer Blumenwiese mit dabei.

Egling – Es ist kurz vor 9 Uhr am Dienstagvormittag: Grillen zirpen, Vögel zwitschern, und die Sonne strahlt vom Himmel. Mitten auf einer bunten Blumenwiese bei der Pupplinger Au stehen Hannah Heither und Sarah Futterer, Schreibbrett und Stift in der Hand. Ihre Mission: Die natürlichen Wiesen im Landkreis zu retten. Sie arbeiten für das Mähwiesenprojekt (wir berichteten).

Mähwiesenprojekt im Landkreis: Bunte Blumenwiesen für Artenvielfalt „enorm wichtig“

Für genau dieses untersuchen die Frauen den Bestand der 0,9 Hektar großen Fläche. Vorsichtig lässt Heither zwei gelbliche Gräser durch ihre Finger gleiten. „Das ist Glatthafer, der ist reich an Nährstoffen“, erklärt die Biodiversitätsberaterin des Landratsamts. Sie weiß: Bunte Blumenwiesen wie diese sind nicht nur schön anzuschauen, „sondern für die Artenvielfalt enorm wichtig“.

Solche Mähwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Die gilt es zu schützen.

Viele der dort wachsenden Gräser und Kräuter bilden wichtige Lebensräume für unzählige Tiere, etwa Heuschrecken und Schmetterlinge. „Solche Mähwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Die gilt es zu schützen", so Heither.

Im Mai und Juni werden alle Projekt-Flächen botanisch erfasst. Konkret heißt das: Futterer läuft über die Wiesen und verschafft sich einen Überblick über deren Pflanzenvielfalt, in der Fachsprache „vegetationskundliche Kartierung“ genannt. Im Anschluss gibt die 28-Jährige ihre Auswertung an Heither weiter, inklusive Empfehlung an die Landwirte. Etwa zum Schnittzeitpunkt oder zur Düngung der Wiesen.

Mähwiesenprojekt: Im Mai und Juni werden alle Flächen botanisch erfasst

Werden die Blumen und Gräser zu früh gemäht, können die Pflanzen nicht blühen – und fallen als Lebensraum für viele verschiedene Insektenarten aus. „Manche Wildbienen holen sich ihren Nektar nur an ein paar bestimmten Pflanzen“, erklärt Heither. „Die sind hoch spezialisiert.“ Landwirte, die ihre Wiesen wachsen lasse, können durch vom Freistaat durch das Vertragsnaturschutzprogramm eine Förderung erhalten. Die Projekt-Umsetzung übernimmt die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt gemeinsam mit der Naturraumplanung Egger aus Klagenfurt.

Futterer arbeitet für besagte Firma als Freiberuflerin. „Schau, da hinten eine Glockenblume“, sagt die 28-Jährige begeistert und zeigt nach links auf eine lilafarbige kelchförmige Blume. Die Pflanze ist charakteristisch für Mähwiesen, erklärt Futterer. Sie hält ein Klemmbrett in der Hand, darauf ist eine Liste mit allen möglichen Pflanzenarten. Alle Gräser und Kräuter, die sie auf einer Wiese entdeckt, kreuzt sie darauf an. „Ich beginne immer mit den Gräsern, aber da hat jeder seine eigene Methode.“

Mähwiesen: Flächen entstanden durch jahrhundertealte traditionelle Bewirtschaftung

Entstanden sind die artenreichen Flächen in der Region einst durch jahrhundertealte traditionelle Bewirtschaftung der Landwirte. Inzwischen sind viele der Wiesen und Weiden allerdings gefährdet. Das liegt unter anderem am steigenden Druck auf die Bauern, die ihre Flächen immer intensiver bewirtschaften müssen. Gleichzeitig werden durch verstärkte Düngung nur bestimmte Arten von Gräsern gefördert. „Viele Insekten verlieren dadurch ihren Lebensraum“, berichtet Sarah Futterer.

Letztendlich ist der Knackpunkt, dass viele Bauern ihre Wiesen genauso weiterführen und bewirtschaften wie bisher.

Sie überprüft insgesamt 300 Wiesen in Bad Tölz, Dietramszell, Egling, Gaißach, Geretsried, Königsdorf, Lenggries, Wackersberg und Wolfratshausen. „Nur weil wir ihre Flächen erfassen, sind die Landwirte hinterher nicht verpflichtet, beim Förderprogramm mitzumachen“, erklärt Heither. „Letztendlich ist der Knackpunkt, dass viele Bauern ihre Wiesen genau so weiterführen und bewirtschaften wie bisher.“

Insgesamt zwei Jahre soll das Projekt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen dauern. „Für nächsten Sommer planen wir als Projektabschluss geführte Wandertouren zu besonders blütenreichen Wiesen“, verrät Heither. Dann wendet sie sich wieder den Gräsern und Kräutern zu. Denn bis es so weit ist, haben die Frauen noch einiges zu untersuchen. kof

