Audi prallt gegen Verteilerkasten

Stromausfall und Sachschaden

Egling – In Teilen von Egling ist am Abend des 31. Dezember der Strom ausgefallen. Der Grund: Ein junger Autofahrer war mit seinem Audi gegen einen Stromverteilerkasten an der Tölzer Straße geprallt.

Wie die Wolfratshauser Polizei in ihrem Bericht vom Sonntag mitteilt, war der 22-jährige Eglinger gegen 22.30 Uhr auf der Tölzer Straße unterwegs. Weil er die Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst hatte, kam er am Eck Tölzer Straße/Reiserer Weg nach rechts von der Straße ab. Dabei touchierte er mit seinem Audi erst einen Baum, dann eine Straßenlaterne und zuletzt einen Stromverteilerkasten. Schließlich wurde der Wagen von einer Böschung gestoppt. Verletzungen trug der Eglinger nicht davon. Der Sachschaden beläuft sich auf 11 000 Euro.

vu