Von: Dominik Stallein

Helfer vor Ort: Feuerwehr und BRK arbeiten im Notfall Hand in Hand, wie hier bei einem Unfall in Ascholding im Jahr 2020. © SH/Archiv

Beim Unfall kümmerte sich die Feuerwehr lange um die vier Verletzten. Sie beklagen lange Wartezeiten, bis Sanitäter eintreffen. Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Als eine ältere Dame in Egling stürzte, war die Feuerwehr lange mit ihr allein. Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall bei Ascholding betreuten die Ehrenamtlichen über 20 Minuten lang ohne Hilfe. Bei einer allergischen Reaktion in Attenham warteten die Feuerwehrleute auf einen Rettungswagen aus Ismaning. An diese drei Fälle erinnert sich Markus Fleischmann sofort, wenn man ihn nach einer Aussage fragt, die er in der Versammlung der Eglinger Wehr traf. Da sagte der Kommandant: „Wir warten nach unserem Eintreffen manchmal fast 30 Minuten, bis andere Rettungskräfte den Unfallort erreichen.“ Als Grund nannte er massive Personalnot bei Sanitätern.

Feuerwehr beklagt lange Wartezeiten auf Rettungskräfte – BRK spricht von „sehr seltenen Ausnahmen“

Thomas Schnubel ist Chef des Rettungsdiensts des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis. Von einem personellen Notstand hat er nichts mitbekommen. Kleinere Engpässe gebe es hin und wieder – aber: „Wir haben bisher jede Schicht besetzt, es gab noch nie einen Ausfall.“ Zu organisatorischen Problemen könnten höchstens kurzfristige Erkrankungen von Mitarbeitern führen. „Dann muss jemand aushelfen und baut Überstunden auf.“

BRK arbeitet nach strengen Vorgaben - „Wir halten die Hilfsfrist ein“

Die Rettungskräfte arbeiten nach strikten Regelungen: Die Zahl der zur Verfügung stehenden Wagen, die Besatzung und auch die Zeit, die zwischen Notruf und Eintreffen maximal verstreichen darf, ist festgelegt. „Wir erfüllen unsere Quote“, versichert Schnubel. „Und wir halten die Hilfsfrist ein.“

Lediglich in sehr seltenen Ausnahmefällen könne es länger dauern, bis ein Notarzt-Wagen eintrifft. Das sei dann der Fall, wenn die umliegenden Rettungswagen bereits im Einsatz sind. Erreicht beispielsweise ein Notruf aus der Jachenau die Integrierte Leitstelle, und der Wagen aus Lenggries ist bereits unterwegs, müssen die Kameraden aus Tölz anrücken. Sind die auch auf Einsatz, kommt ein Wagen aus Kochel – je weiter die Dienststelle weg ist, umso länger dauert die Anfahrt für die Sanitäter. „Das kommt vor und es lässt sich kaum vermeiden“, sagt Schnubel. Der ländliche Raum sei dafür eher anfällig als die Stadtgebiete im Landkreis.

Lange Anfahrt für Rettungswagen: In einer Gemeinde müssen Ehrenamtliche aushelfen

In Walchensee übernimmt die Wasserwacht viele sogenannte „Helfer vor Ort“-Aufgaben. Setzt jemand in dieser Region einen Notruf ab, rückt die Wasserwacht aus. Wie der Vorsitzende Alois Grünwald erklärt, gehe es darum, „die Zeit zu verringern, bis medizinische Hilfe beim Patienten eintrifft“. Das Gebiet, das die Wasserwacht abdeckt, wird vom BRK entweder aus Kochel oder aus Mittenwald angefahren. „Standardmäßig geht da nichts unter 15 bis 20 Minuten – und selbst das nur, wenn kein sommerlicher Ausflugsverkehr in der Region ist.“ Das Problem sei bekannt, und es gebe auch Versuche, es zu lösen. „Es ist aber nicht leicht“, sagt Grünwald, der weiß, „dass nicht in jedem Dorf ein eigener Rettungswagen stehen kann“. In den vergangenen Jahren haben die Ehrenamtlichen des Vereins erlebt, dass die Zahl der Notrufe immer weiter ansteigt. Das macht die Wartezeiten noch länger – denn ist der Mittenwalder oder der Kochler Rettungswagen gerade auf einem Einsatz, wird die Anfahrt für das Fahrzeug von einem anderen Standort aus noch länger.

Ein Problem würden laut BRK-Mitarbeiter Schnubel solche Notrufe darstellen, die nicht zwingend den Einsatz eines Rettungswagens erfordern. Beispielsweise, wenn sich Patienten melden, die wohl auch selbstständig den Weg zu einem Arzt antreten könnten. „Wenn der Anrufer sagt, dass er uns braucht, müssen wir auch ausrücken.“ Sonst könnte der Patient dem BRK unterlassene Hilfeleistung vorwerfen.

Rettungsdienst im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Fünf Orte haben 24-Stunden-Bereitschaft

An fünf Orten im Landkreis gibt es eine 24 Stunden besetzte Bereitschaft – nämlich in den Städten Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz, außerdem in den Gemeinden Kochel und Lenggries. Rund um die Uhr stehen insgesamt fünf Rettungswagen (RTW) und zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Dazu kommen untertags ein weiterer RTW sowie vier Krankenwagen. Der Fuhrpark ist genau auf den Bedarf abgestimmt. „Wenn wir mehr wollen, müsste das von einem Institut geprüft werden“, sagt Schnubel. Derzeit sei der Bedarf gedeckt.

Die Klage der Feuerwehr kann der BRK-Mitarbeiter allerdings durchaus verstehen. „Ich weiß, dass es für sie ein großes Thema ist, wenn die Rettungskräfte nicht so schnell da sind, wie gewünscht.“ Viele Fälle, in denen das passiert sei, sind dem BRK-Mitarbeiter allerdings nicht bekannt. „Es handelt sich um Ausnahmen.“