Auszeit für Gäste und Angehörige: Senioren-Tagespflege Egling feiert ersten Geburtstag

Von: Franziska Konrad

Teilen

Gemeinsame Übungen stehen in der Senioren-Tagespflege Egling täglich auf dem Programm. Auf dem © machen Pflegedienstleiterin Claudia Karl und zwei Gäste Bewegungsspiele mit Tüchern. foto: Sabine Hermsdorf-hiss

Am 1. April feiert die Senioren-Tagespflege Egling ihren ersten Geburtstag. Momentan hat die Einrichtung noch Plätze frei.

Egling – Leise entspannte Musik ertönt im Hintergrund. Vier Senioren sitzen auf Stühlen in einem Kreis und werfen bunte Tücher in die Luft. Es ist Bewegungsrunde in der Senioren-Tagespflege Egling (Senta). Mittendrin steht Claudia Karl. „Versuchen Sie die Arme höher zu bringen!“, motiviert die Pflegedienstleiterin ihre Gäste. Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, bietet die Einrichtung eine Ganztagesbetreuung für pflegebedürftige Senioren an. Trägerin ist die Rummelsberger Diakonie. Am 1. April feiert die Senta ihren ersten Geburtstag.

Senioren-Tagespflege in Egling: „Angebot wird gut angenommen, aber es gibt noch Luft nach oben“

Momentan betreuen Karl und ihr siebenköpfiges Team höchstens neun Gäste am Tag. Ausgelegt ist die Einrichtung für bis zu 17 Personen täglich. „Das Angebot wird gut angenommen, aber es gibt noch Luft nach oben“, resümiert die 58-Jährige. Sie erklärt sich diesen Zustand mit „Berührungsängsten“ von Angehörigen mit dem Modell Tagespflege. „Ich glaube, das ist noch nicht ganz in unserer Gesellschaft angekommen.“ Familienmitglieder plage „zum Teil ein schlechtes Gewissen“, wenn sie hilfsbedürftige Verwandte für einen Tag „abgeben“.

Ich glaube, das Modell Tagespflege ist noch nicht ganz in unserer Gesellschaft angekommen.

Doch genau darin liegt in den Augen der Eglingerin ein großer Vorteil der Senta: Angehörige können die Senioren in „guter Obhut und versorgt“ wissen. Und erhielten im Gegenzug ein paar Stunden Zeit, „um wieder einmal nach sich selbst zu schauen“.

Für die Senioren sei es schön, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen. „Selbst wenn man nur darüber spricht, ob das Essen schmeckt oder nicht“, erzählt Karl und lacht. Ein Teil ihrer Gäste ist körperlich eingeschränkt, aber geistig hochaktiv. Bei anderen ist es umgekehrt. Je nach Höhe der Pflegestufe übernimmt in der Regel die Pflegekasse einen großen Anteil der Kosten.

Senioren-Tagespflege in Egling: Tägliches Programm wird an Gäste angepasst

Das tägliche Programm wird an die Fähigkeiten der Gäste angepasst. Zum Beispiel mit Bewegungsübungen, Würfelspielen oder Gedächtnistraining. „Wir versuchen immer, eine gute Mischung hinzukriegen.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

All das findet zum großen Teil im Aufenthaltsraum statt, einem lichtdurchfluteten Zimmer mit bodentiefen Fenstern. In der Mitte steht ein großer Tisch mit Namensschildern. Jeder Gast hat seinen eigenen Platz. An der Wand kleben selbst gebastelte gelbe Papierschmetterlinge. In der linken Ecke lädt ein gemütlicher Bereich mit Ohrensesseln zum Sitzen ein.

In diesen vier Wänden hat Karl in den vergangenen zwölf Monaten viel Positives erlebt. „Allein wenn ein Gast nach Hause geht und sich ausdrücklich für den schönen Tag bedankt.“ Oder wenn eine Seniorin am Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen durch die Tür kommt. „Gerade diese kleinen Momente bleiben im Gedächtnis.“

Egling: Senioren-Tagespflege plant regelmäßigen Austausch mit Kindertagesstätte

Hätte die 58-Jährige Wünsche fürs kommende „Senta-Jahr“ frei, wäre dies ein Hochbeet im Garten – „für die Senioren zum Riechen, Schmecken und Anfassen“. Oder ein Ausflug in die Natur. „Einfach an ein schönes Fleckchen fahren, gemeinsam picknicken, das wäre ein Traum.“

Den ersten Geburtstag will die Einrichtung kommende Woche selbstverständlich feiern: Zum Kaffee gibt es einen Geburtstagskuchen. Auch Bürgermeister Hubert Oberhauser hat seinen Besuch angekündigt. In unmittelbarer Nachbarschaft der Pflegeeinrichtung befindet sich die Eglinger Kindertagesstätte. „Wir planen einen regelmäßigen Austausch zwischen Kindern und Senioren“, sagt die Pflegedienstleiterin. Viele hergezogene Mädchen und Buben hätten keine Großeltern vor Ort. Umgekehrt wohnen viele Enkel der Senioren inzwischen weiter weg. Karl: „Das wäre eine wunderbare Ergänzung.“ kof

Info

Weitere Infos zur Senioren-Tagespflege in Egling gibt es im Internet unter www.seniorentagespflege.de/egling.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier