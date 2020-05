Konstituierende Sitzungen in Zeiten von Corona

Ganz im Zeichen des Coronavirus stehen heuer auch die konstituierenden Sitzungen: Unter anderem wird auf Sicherheitsabstand geachtet und die Zuschauerplätze sind beschränkt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Coronavirus hin oder her: Die konstituierenden Gemeinderatssitzungen – das erste Zusammentreffen des neu gewählten Gremiums – muss bis Mitte Mai stattfinden. Doch unter welchen Bedingungen? Unsere Zeitung hat bei den Gemeinden im Nordlandkreis nachgefragt.

Königsdorf: Sich auf das Wichtigste beschränken

Der Sitzungssaal im Königsdorfer Rathaus ist groß genug, um für alle Anwesenden den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten, betont der Geschäftsleitende Beamte Andreas Baumann. In der Sitzung am 5. Mai werde man sich dennoch auf das Wichtigste beschränken. „Der Rat arbeitet nur wesentliche Tagespunkte ab, alles andere wird auf die nächste Sitzung verschoben“, sagt Baumann.

Zuschauerplätze begrenzt

Der Platz für Zuschauer ist an dem Abend begrenzt. „Durch den Sicherheitsabstand haben im Saal etwa 15 bis 20 Leute Platz, dann ist Schluss“, so Baumann. Die Verabschiedung der alten Räte und des Bürgermeisters wird vermutlich „um ein paar Monate verschoben“. Baumann: „Unter den strengen Auflagen ist ein würdiger Abschied momentan nicht möglich.“

Angabe der Adresse

Eine Bestätigung, dass man nicht an Erkältungssymptomen leide sowie die Angabe der Adresse, für den Fall einer Rückverfolgung: Das fordert Ickings Bürgermeisterin Margit Menrad derzeit von allen Anwesenden der Sitzungen. „Ich gehe davon aus, dass meine Nachfolgerin Verena Reithmann das ähnlich regeln wird“, sagt Menrad.

In der Isartalgemeinde findet die konstituierende Sitzung am 4. Mai im Rathaus statt. Wegen des Sicherheitsabstands ist auch hier die Besucherzahl auf maximal 15 Personen beschränkt. In der letzten Sitzung unter Bürgermeisterin Margit Menrad sagten die Gemeinderäte danke - und übergaben der Rathauschefin ein besonderes Geschenk.

Dietramszell: Rat zieht in Turnhalle um

Damit auch in Dietramszell ausreichend Abstand eingehalten werden kann, zieht der Rat für seine Sitzung am 14. Mai in die Turnhalle um. „Dort gibt es genug Platz, um die Tische weit genug auseinanderzustellen“, erklärt Bürgermeisterin Leni Gröbmaier. Die Regelung gilt genauso für Zuschauer.

„Deshalb können wir nur so viele einlassen, wie mit Sicherheitsabstand in die Halle hineingehen“, betont die Rathauschefin. Die Entscheidung, bei der Veranstaltung Mundschutz zu tragen, bleibe jedem selbst überlassen. Gröbmaier: „Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich in der ersten Sitzung, etwa beim Reingehen, ein Pulk bildet. Masken wären deshalb sicher sinnvoll.“

„Masken wäre sicher sinnvoll“

In Eurasburg wird die konstituierende Gemeinderatssitzung am 5. Mai ebenfalls in die Turnhalle verlegt. „Die Tische werden in einem großen Kreis aufgestellt und es gibt lauter Einzelplätze mit genügend Abstand“, sagt Günther Eidenschink, der Geschäftleiter des Rathauses. „Bei den Zuschauern müssen wir halt schauen, wie viele wir reinbringen.“

Münsing: Sitzung im Gemeindesaal

Genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen im Gremium und bei den Besuchern soll auch die Münsinger vor dem Coronavirus schützen. „Zum Glück sind wir im Gemeindesaal auf der sicheren Seite. Da haben wir genug Platz“, sagt Bürgermeister Michael Grasl.

In der Seegemeinde findet die Sitzung am 5. Mai statt. Ein gemeinsames Abschiedsessen mit den alten Räten wird laut dem Rathauschef erst einmal aufgeschoben. Grasl: „Auch den geplanten Abschiedsausflug versuchen wir im nächsten Jahr nachzuholen.“

Egling: Gremium tagt im Thanninger Vereineheim

Ähnlich schaut die Situation in Egling aus: Anstatt im Rathaus tagt dort das Gremium bei seiner Sitzung am 5. Mai im Thanninger Vereineheim. Die Einhaltung des Sicherheitsabstands ist auch hier oberstes Gebot. „Die Anzahl der Bürger ist deshalb begrenzt. Wer keinen Platz bekommt, muss den Saal verlassen“, kündigt Bürgermeister Hubert Oberhauser an. Die alten Gemeinderäte hat der Rathauschef in der letzten Sitzung der zu Ende gehenden Wahlperiode bereits verabschiedet.

