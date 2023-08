„Nachhaltiger geht es nicht“: Mehrfamilienhaus in Oberbayern entsteht fast komplett aus Holz

Von: Franziska Konrad

Baustellenrundgang: Mitglieder der „Impuls Forst und Holz“ – darunter Zimmerer-Obermeister Jakob Bscheider (vorne li.) und AELF-Abteilungsleiter Korbinian Wolf (vorne, grüne Jacke) besichtigten ein Holzhaus in Neufahrn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Neufahrn entsteht ein Mehrfamilienhaus fast vollständig aus Holz. Es ist ein Vorzeigeexemplar in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Regionalität.

Neufahrn – Es wird gehämmert, gesägt, Arbeiter schleppen geschäftig Holzbauteile hin und her. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Baustelle in Neufahrn nicht von anderen. Beim zweiten Blick allerdings fällt auf: Es hängt ein intensiver Holzgeruch in der Luft. Denn am Schanzenweg entsteht ein Mehrfamilienhaus nahezu komplett aus Holz.

Holzhaus entsteht in Neufahrn: Projekt ist „schon extrem ökologisch“

Ein Vorzeigeexemplar in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Regionalität – in jeglicher Hinsicht. In einem Pressegespräch stellte die Interessenvertretung der Forst- und Holzbranche für die Region („Impuls Forst und Holz“) das Projekt vor.

Korbinian Wolf steht vor dem halb fertigen Holzgebäude und nickt zufrieden: „Das ist schon extrem ökologisch.“ Ein Kubikmeter Holz speichere eine Tonne CO2, erklärt der Forstabteilungsleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen. Da der nachwachsende Rohstoff langlebig sei, könne die Lebensdauer von Holzhäusern über 100 Jahre reichen, sagt er. Und so werde auch das CO2 langfristig gebunden.

Holzbau ist ein wichtiger Beitrag, um den Klimaschutz voranzubringen. Von dem Rohstoff haben wir wirklich genug vor der Haustüre.

Für die Nachhaltigkeit des Gebäudes spricht laut Revierförster Robert Nörr ebenso, dass Holz quasi ein „Abfallprodukt“ ist und bei der Waldpflege automatisch entsteht. Damit Bäume stabil wachsen, benötigen sie Licht. Um gesunden, starken Exemplaren Platz zu machen, müssen die alten und schwachen weichen. Nörr: „Holzbau ist also ein wichtiger Beitrag, um den Klimaschutz voranzubringen. Und von dem Rohstoff haben wir wirklich genug vor der Haustür.“

Keine Nägel und Dübel in Holzhaus: Stäbe aus Buchenholz halten alles zusammen

Im Gebäude ist der angenehme Holzgeruch deutlich intensiver. Früher befand sich dort der Viehstall. Im Jahr 2016 kam Bauherr Johann Schmid zum ersten Mal der Gedanke, die Stallungen in Mietwohnungen umzubauen. Gesagt, getan. Auf insgesamt 560 Quadratmetern entstehen nun sechs Wohnungen, verteilt auf zwei Geschosse. „Mir war schnell klar, dass ich ein Holzhaus bauen will“, sagt Schmid. „Es sieht einfach schön aus und macht ein gutes Raumklima.“ Nach einer kurzen Pause fügt er augenzwinkernd hinzu: „Außerdem spart man sich die Dübel.“

Stattdessen werden Buchenstäbe ins Holz gepresst. Sie halten alles zusammen. Ob Decken, Treppen, Türen, Wände oder Verschalung: Das Gebäude besteht fast ausschließlich aus Holz. Einzige Ausnahmen: ein Bodenaufbau aus Estrich, Splitt für die Dämmung und beplankte Wände aus Rigips. „Das war’s“, so der Bauherr. Geheizt wird – passenderweise – mit Hackschnitzeln. „Das ist schon eine Hausnummer. Ökologischer und nachhaltiger geht es eigentlich nicht“, sagt Wolf anerkennend.

Holzhaus entsteht in Neufahrn: Rohstoff von heimischen Holzbauern

Insgesamt 150 Festmeter des nachwachsenden Rohstoffes brachte Schmid ins Sägewerk nach Ascholding. Es stammt von zwölf heimischen Holzbauern. Auch für sämtliche Arbeiten waren ausschließlich regionale Betriebe im Einsatz. „Das Holz hat zum Teil nur einen Weg von 150 Metern zurückgelegt“, erklärt der Bauherr stolz. Ein Fan des organischen Rohstoffes ist auch Jakob Bscheider.

Das Holz hat zum Teil nur einen Weg von 150 Metern zurückgelegt.

Der Obermeister der Zimmerer-Innung Miesbach-Bad-Tölz-Wolfratshausen lebt bereits seit 40 Jahren in einem Holzhaus. „Und ich will nirgendwo anders mehr wohnen“, betont der Dietramszeller. Johann Killer von der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen – ebenfalls Holzhausbesitzer – stimmt ihm zu. „Das ist einfach ein ganz anderes Raumklima“, schwärmt er. Holz gleiche Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit aus und halte diese sommers wie winters in einem gesunden Bereich.

Dübelalternative: Die Elemente werden von Stäben aus Buchenholz zusammengehalten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Weiterer wichtiger Pluspunkt: Da sämtliche Holzteile in den Betrieben hergestellt und vorbereitet werden, geht es auf der Baustelle verhältnismäßig schnell voran. „Ein Einfamilienhaus kann man schon mal in drei Tagen aufstellen“, sagt Bscheider. Bei besagtem Mehrfamilienhaus in Neufahrn dauerte es etwa dreieinhalb Wochen. „Wegen dem schlechten Wetter hat es sich etwas länger gezogen“, so der Lenggrieser Zimmermeister Andreas Heiß.

Schnelle Bauzeiten bei Holzhäusern: „Einfamilienhaus kann man in drei Tagen aufstellen“

Früher baute man – gerade im ländlichen Raum – fast ausschließlich mit Holz. Inzwischen siedeln immer mehr Höfe aus. Dörfer hätten sich zum Teil optisch gewaltig verändert, berichtet Planer Anselm von Huene. „Doch gerade durch die Holzbauweise kann der Dorfcharakter erhalten bleiben.“

Der Preis für ein Holzhaus ist übrigens – im Vergleich zu einem Gebäude aus Stahl und Beton – laut dem Diplombautechniker ungefähr gleich. „Nur die Holzdecke kostet ein bisschen mehr als eine aus Beton.“ Als nächste Arbeiten stehen auf der Neufahrner Baustelle nun die Heizung und der Trockenbau an. Bauherr Schmid: „Läuft alles nach Plan, ist das Gebäude im Januar beziehbar.“ kof

Info

Der Freistaat Bayern unterstützt Bauherren von Holzhäusern unter anderem mit einer Klimaprämie in Höhe von 500 Euro je Tonne gespeichertem CO2. Infos im Internet unter www.stmb.bayern.de

