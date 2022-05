Bei Deining: Radler kollidiert frontal mit Auto eines Eglingers

Von: Peter Borchers

Zu einem schweren Unfall bei Deining musste die Polizei am Sonntag ausrücken. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. © Patrick Seeger

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer aus Brunnthal bei einem Unfall am Sonntag zu. Die gute Nachricht: Er befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto am Sonntag bei Deining. Per Rettungshubschrauber wurde der 58-Jährige in eine Münchner Klinik geflogen. Er hatte wohl einen Schutzengel: Laut Polizei Wolfratshausen befindet sich der Mann inzwischen auf dem Weg der Besserung. Was war passiert? Ein 45-jähriger Eglinger war mit seinem Auto gegen 12.30 Uhr von Deining in Richtung Egling unterwegs. Kurz hinter Deining setzte er zum Überholen eines unbekannten Pkw an. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den ihm entgegenkommenden Brunnthaler auf seinem Rad. Nach der Kollision wurde der 58-Jährige mehrere Meter in die angrenzende Wiese geschleudert. Der Wagen des Eglinger kam von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, seine beiden Mitreisenden erlitten leichte Blessuren. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Pkw und Fahrrad wurden durch den Aufprall zerstört, der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 16 000 Euro. Die Staatsstraße war für eine Stunde komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung übernahmen die Feuerwehren aus Deining und Egling, die mit 20 Feuerwehrmännern im Einsatz waren. Den Autofahrer aus Egling erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Polizei sucht als Zeugen den Fahrer des Wagens, den der 45-Jährige vor der Kollision überholt hatte. Er oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 81 71/4 21 10 in der Wolfratshauser Inspektion zu melden.

