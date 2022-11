Bei Eglings Feuerwehren piepst es jetzt - das hat gute Gründe

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Übergabe: Kreisbrandmeister Marc Vopelius und Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser bei der Verteilung der neuen Funkmeldeempfänger. © Kreisbrandinspektion

Die Eglinger Feuerwehren erhalten 100 digitale Funkmeldeempfänger, die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.

Egling – Über 100 digitale Funkmeldeempfänger können sich die sieben Freiwilligen Feuerwehren im Ortsgebiet Egling freuen. Diese wurden kürzlich den jeweiligen Kommandanten ausgehändigt. Damit beginnt in der Großgemeinde eine etwa einjährige Testphase. Während dieser Zeitspanne wird mit den alten und den neuen Geräten alarmiert. „Klappt alles, werden die noch vorhandenen Funkmeldeempfänger eingesammelt“, kündigt Kreisbrandmeister Marc Vopelius an.

Seit Mitte 2018 laufen die Tests zur digitalen Alarmierung in der Integrierten Leitstelle Oberland, die als eine der Pilotleitstellen in Bayern gilt. „Anfang des Jahres konnten die ersten Funkmeldeempfänger bestellt werden“, so Vopelius. „Nur, dass zum einen wegen Corona und zum anderen aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine wichtige elektronische Bauteile nicht geliefert werden konnten. Das führte zu einer Verzögerung.“

Doch nun sind die 100 TETRA-Pager (Terrestrial Trunked Radio) eingetroffen und wurden programmiert. 93 „Piepser“ werden einmalig zu 80 Prozent durch den Freistaat Bayern gefördert, die restliche Summe finanziert die Gemeinde Egling.

Neue Funkmeldeempfänger haben viele Vorteile

Die neuen Geräte weisen einige Vorteile auf, wie die Möglichkeit der Fernwartung und die Übermittlung von Einsatzmeldungen per Textnachricht. „So weiß bereits jede Einsatzkraft auf dem Weg ins Gerätehaus, um welchen Einsatz und welche Örtlichkeit es sich handelt“, erklärt der Kreisbrandmeister. Davon würden auch die Kameraden profitieren, die einen weiteren Anfahrtsweg zum Gerätehaus haben. „Gerade bei größeren Einsatzlagen können sie so an die Einsatzstelle nachkommen“, sagt Vopelius.

Auch Spezialkräfte werden auf digitalem Weg alarmiert

Zudem sichern die Funkmeldeempfänger die Alarmierung der Feuerwehrkräfte. Denn anders als bei den Mitgliedern der Berufsfeuerwehren oder einer durchgehend besetzten Wache, gehen die Ehrenamtlichen ihren Berufen und anderen Alltagstätigkeiten nach. „Zwar gibt es in unserer Gemeinde noch eine Sirenenalarmierung“, betont Vopelius, „Allerdings ist diese nicht immer zielführend.“ Zum einen wenn es um die Alarmierung von Spezialkräften wie den First Respondern in Egling geht, aber auch, weil aufgrund der geografischen Voraussetzungen die Sirenen nicht überall gut zu hören sind. Allerdings reichen die neuen Geräte derzeit nicht für alle Aktiven. „Wer bereits jetzt einen bekommt, entscheidet der jeweilige Kommandant.“ (sh)

