Tragischer Tod im Stausee: 77-Jähriger stirbt beim Baden

Von: Peter Borchers

Polizeieinsatz am Ickinger Stausee: Dort starb am Samstagnachmittag ein 77-jähriger Ickinger. © sh

Ein 77-Jähriger aus Icking ist bei Egling ertrunken. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen eine Fremdeinwirkung aus.

Egling – Tragischer Badeunfall am Ickinger Stausee im Gemeindegebiet Egling. Dort starb am Samstagnachmittag ein 77-jähriger Mann. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim liegen derzeit „keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor“. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Gegen 14.50 Uhr ging am Samstag bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein: Eine Frau vermisste ihren 77-jährigen Lebensgefährten, der zuvor zum Schwimmen in den See gegangen, dann aber nicht mehr aufgetaucht war. Die alarmierten Rettungs- und Polizeikräfte lokalisierten den leblosen Mann gegen 16 Uhr im See und zogen ihn an Land. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Kripo hat Ermittlungen übernommen: 77-Jähriger im Ickinger Stausee ertrunken

Die ersten Ermittlungen zur Todesursache übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II führt inzwischen der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die Ermittlungen fort.

