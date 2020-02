Beste Grundlagen für einen vergnüglichen Abend

Die Theatergruppe des Trachtenvereins St. Sebald bringt das Stück „D’Wahl-Lump’n“ auf die Bühne.

Egling – „D’Wahl-Lump’n“ heißt das Stück von Peter Landstorfer, das die Theatergruppe des Eglinger Trachtenvereins St. Sebald auf die Bühne bringt. Das Stück ist natürlich hochaktuell, tobt doch landauf, landab der Kommunalwahlkampf. Es geht um das fiktive Geschehen rund um die Bürgermeisterwahl in einer Gemeinde namens Stöttham. „Sie könnte sich aber auch in der einen oder anderen Ortschaft in unserer Gegend so abspielen“, erklärt Josef Neumeier von den Theaterern.

Zum Inhalt: Recht behäbig geht es auf dem Gemeindeamt von Stöttham zu. Weder der akkurate, aber auch langsame Amtsdiener Wimmerl (Manuel Probst) noch der zeitungslesende Bürgermeister Irlacher (Pepi Hasch) reißen sich die Haxen aus, wenn es um die Belange der Bürger geht. Selbst jetzt nicht, da die Bürgermeisterwahlen vor der Tür stehen, schließlich gibt es nur einen Kandidaten. Und so drängeln sich wie immer die Wartenden im Vorzimmer, so die Villmayerin (Katharina Huber), die einen Berechtigungsschein braucht, und die Kramerin (Julia Buchner), die vor drei Monaten einen Pass beantragt hat.

Auch die Kontrahenten in der Affäre „Kartoffelkäfer in der Blutwurst“ sind dort zu finden: als Beklagter der Metzger (Thomas Graf), als Kläger der Henschl (Simon Raß) und als Zeugin Rosa Datschl (Katrin Schulz). Ebenso vertreiben sich hier die Gemeinderäte Heignmoser (Heinrich Schuller) und Krutznbichler (Markus Werner sen.) die Zeit bis zur nächsten Sitzung.

Doch da betritt der „Preiß“ die Bühne, und auf einmal ist alles anders. Der Neubürger Gustav Stüder (Michi Kratz) bringt Schwung in die verschlafene Gemeinde: Er erklärt sich zu Irlachers Gegenkandidaten und hat schnell die Weiblichkeit des Dorfes um sich geschart. Doch auch die gestandenen Wahlhelfer vom Irlacher lassen sich was einfallen für den plötzlich entfachten Wahlkampf: Ein öffentliches Rededuell mit den zwei grundverschiedenen Kandidaten, worauf der Irlacher von seiner Frau Gretl (Ulli Repert) gründlich vorbereitet wird.

Auch interessant: Thomas Kreuzer preist Bayern und warnt vor einer hysterischen Klimadebatte

Was sich die Anhänger der beiden sonst noch ausdenken und welcher Kandidat schließlich den Sieg davonträgt, das kann man bei der Premiere am Freitag, 27. April, ab 20 Uhr im Gasthaus zur Post sehen. Seit Ende November probt das bewährte Theaterteam emsig unter dem neuen Spielleiter Robert Werner. Das Bühnenbild sei eine besondere Herausforderung gewesen, sagt er. Denn die Bühne ist dreigeteilt, um das Amtszimmer des Bürgermeisters, die Amtsstube des Gemeindedieners und ein Wartezimmer unterzubringen. „Die Aktualität der Handlung und der gelungene Wortwitz dieser erstklassigen Komödie von Peter Landstorfer sind sicherlich die besten Grundlagen für einen vergnüglichen

Theaterabend“, so Werner.

vu

Aufführungen

finden an folgenden Tagen statt: Freitag, 27. März, 20 Uhr; Samstag, 28. März, 20 Uhr; Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr; Freitag, 3. März, 20 Uhr; Samstag, 4. April, 20 Uhr. Eintrittskarten sind ab Freitag, 28. Februar, an der Hotelrezeption des Gasthauses zur Post in Egling erhältlich. Infos im Internet unter www.trachtenverein-egling.de.

Lesen Sie auch: Kulturherbst 2020 in Geretsried: Große Künstler im großen Zelt