„Keine echte Bürgerbeteiligung“: Intensive Debatte um geplante PV-Anlage - Kritik von Gemeinderäten

Anlage soll dieses Jahr in Betrieb gehen

Eine ausgiebige Debatte um eine geplante Photovoltaikanlage gab es kürzlich in Egling. Im Anschluss änderte der Gemeinderat den Flächennutzungsplan.

Egling – Erneut ist Egling der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Staatsstraße 2070 bei Neufahrn ein Stück näher gekommen. Dort plant die Münchner Firma Vispiron eine etwa sechs Hektar große Anlage (wir berichteten). In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Gemeinderat dafür die Änderung des Flächennutzungsplanes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Diesem Beschluss voraus ging allerdings eine intensive Debatte – über grasende Kühe, Bürgerbeteiligung und die perfekte PV-Anlage für Egling.

Photovoltaikanlage für Egling: Intensive Debatte im Gemeinderat

Nach einem längeren Planungsweg – seit 2020 läuft das Bauleitplanverfahren – strebe man jetzt eine möglichst schnelle Umsetzung an, kündigte Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) an. Noch heuer soll die Anlage in Betrieb gehen. Eglinger Bürger haben die Möglichkeit, sich über ein sogenanntes Nachrangdarlehen an dem Projekt zu beteiligen. Das bedeutet, dass sie sich mit einem Betrag in Höhe von 500 bis 25 000 Euro pro Person – finanziell an der Anlage beteiligen können.

Vispiron verspricht den Anlegern eine attraktive Verzinsung. Bei einem Großteil der Bürger komme diese Investitionsmöglichkeit gut an, so der Rathauschef. Er sprach von einem „sehr, sehr großen Interesse“ und „vielen Beteiligungswünschen“.

Deutlich weniger euphorisch zeigte sich Peter Lichtenegger. „Ich bin dagegen“, sagte der CSU-Rat. Er schlug vor, lieber die hiesigen Dächer mit Solaranlagen auszustatten, „bevor man gute landwirtschaftliche Flächen versiegelt“. Lichtenegger: „Und wenn schon Photovoltaikanlage, dann wäre doch eine Agri-PV-Anlage sinnvoller.“ Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus landwirtschaftlicher Bewirtschaftung und Stromerzeugung durch PV auf derselben landwirtschaftlich genutzten Fläche.

PV-Freiflächenanlage bei Neufahrn: Gemeinderat plädiert für Agri-PV-Anlage

Der Thanninger nannte ein eben solches Beispiel aus Schongau, mit lokalem Energieversorger, „da grasen sogar Kühe darunter“. Ebenso kritisierte der Thanninger, dass der Strom nicht direkt vermarktet werde und eine Beteiligung der Eglinger nur durch ein Nachrangdarlehen möglich sein soll. „Ich sehe darin keine echte Bürgerbeteiligung“, kritisierte auch Sonja Galli-Krottenthaler (FW) die Investitionsmöglichkeit. Weitere Zustimmung gab es von Michael Neubauer (CSU). Der Deininger wollte wissen, was der Investor von einer Agri-PV-Anlage halte.

Rathauschef Oberhauser versuchte, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Er stellte klar: Eine Agri-PV-Anlage sei „noch nie Thema gewesen“. Abgesehen davon, sei die Planung inzwischen zu weit fortgeschritten. „Das werden wir nicht mehr ändern können.“

Stichwort Nachrangdarlehen: Zu diesem Thema hatte sich der Rathauschef bereits bei anderen Energieversorgern schlaugemacht. Etwa beim lokalen Stromanbieter 17er Oberlandenergie GmbH, der in Königsdorf eine 20 Hektar große PV-Freiflächenanlage plant – die bislang größte ihrer Art in der Region.

Diskussion um Photovoltaikanlage: Bürger können sich durch Nachrangdarlehen beteiligen

Oberhauser: „Die haben genau das gleiche Investitionsmodell.“ Eine persönliche Beteiligung von Einzelpersonen sei in so einem Fall eher kontraproduktiv. „Anders sieht es aus, wenn eine Genossenschaft gegründet wird“, meinte Oberhauser. Eine solche könnte sich theoretisch direkt an dem Unternehmen beteiligen.

Im Zuge der Energiewende werde die geplante PV-Freiflächenanlage in Egling „sicher nicht die letzte“ sein. Bei weiteren Projekten spreche nichts dagegen, alle genannten „sehr, sehr guten Vorschläge“ herzunehmen.

Auf die Seite des Bürgermeisters stellte sich Dr. Jakob Bernlochner (FW). Zwar könne er Lichteneggers Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht verstehen, „doch irgendeinen Tod muss man hier sterben“. Privatpersonen dazu verpflichten, ihre Dächer mit Solaranlagen auszustatten, sehe er als „absolut falschen Weg“. Bernlochner: „Ich glaube, dass sich viele bei Neubauten sowieso mit diesem Thema beschäftigen.“ Außerdem sehe er es als klare Aufgabe der Landespolitik, die private Stromproduktion attraktiver zu gestalten.

Rathauschef Oberhauser setzte der Debatte schließlich ein Ende. Lichteneggers Argumente seien angekommen. „Jetzt müssen wir aber zurück zur Flächennutzungsplanung.“ Lichtenegger stimmte als Einziger gegen den Beschlussvorschlag. Oberhauser zeigte sich optimistisch: „Heute haben wir viel auf richtigen Weg gebracht.“ kof

