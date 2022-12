„Das Projekt ist wirklich wichtig“: Egling unterstützt Familienpaten

Von: Doris Schmid

Zum Spielen, Lesen oder zur Unterstützung: Die Familienpaten helfen im Alltag © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Gemeinde Egling unterstützt die Familienhelfer auch im Jahr 2023. Das Angebot wird teurer, die Wichtigkeit ist unbestritten.

Egling – Die Familienpaten im Sozialraum Nord sind ein Kooperationsprojekt der Kommunen Wolfratshausen, Icking, Eurasburg, Münsing und Egling. Sie geben Familien im Alltag Halt und unterstützen sie in den verschiedenen Bereichen auf Zeit. Die Gemeinde Egling bleibt auch 2023 weiterhin im Boot.

Vor Kurzem war die Koordinatorin der Familienpaten, Sonja Weißbacher, im Ausschuss für Jugend, Familien und Senioren zu Gast. Laut Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) ließ sie durchblicken, dass noch der eine oder andere Familienpate notwendig wäre. Für das nächste Jahr würden sich die Kosten, die Egling trägt, um ein paar 100 Euro erhöhen, so der Rathauschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Das Projekt ist wirklich wichtig“, betonte er.

Trotz höherer Kosten: KJFV-Projekt wird weiterhin unterstützt

Das Gremium sah das auch so und folgte dem empfehlenden Beschluss des Fachausschusses. Im Jahr 2023 unterstützt die Gemeinde die Familienpaten mit 7275 Euro. Träger des Projekts ist der Kinder- und Jugendförderverein in Wolfratshausen, der in Egling auch die Mittagsbetreuung organisiert.

