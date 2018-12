Debatte zur Schließung der Raiffeisenbank in Endlhausen: Darum spielt Eglings Bürgermeister darin eine besondere Rolle

Bei der Debatte um die Schließung der Endlhauser Raiffeisenbank schlagen bei Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser zwei Herzen in der Brust - ein Statement.

Egling – In der Debatte um die Schließung der Raiffeisenbank in Endlhausen zum 31. Dezember, die wie berichtet starken Protest ausgelöst hat, spielt Hubert Oberhauser eine besondere Rolle. Er ist nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Egling, sondern auch einer der Vertreter von 75 Genossenschaftsmitgliedern. Er war deshalb Mitte November bei der Versammlung im Aufhofener Jägerwirt dabei, als es zum offenen Konflikt zwischen Vorständen und Vertretern kam. Auch beim Gütetermin am Dienstag in der Tölzer Filiale, als man dreieinhalb Stunden die Geschäftsstellenanalyse durchging, die zur Schließung der Bank geführt hatte, saß Oberhauser mit am Tisch, In seiner Brust schlagen zwei Herzen. „Als Vertreter sage ich: Es ist natürlich schlecht, dass die Bank zu macht.“ Als Bürgermeister freut er sich über den Teilerfolg, der erzielt worden ist, indem die nächsten Jahre die Bankautomaten stehen bleiben und in den Räumen der Geschäftsstelle auf Anfrage Beratungen durchgeführt werden können. „Damit kann ich als Bürgermeister leben.“

Wenn man sich die Zahlen neutral anschaue, könne man nachvollziehen, dass die Bänker so gehandelt haben. Es sei auch die Aufgabe der Vorstände, vorausblickend zu handeln. Oberhauser erinnert daran, dass Endlhausen zwar geschlossen wird, andere Filialen im Gemeindegebiet aber aufgewertet werden. „Würde man einfach so weitermachen wie bisher, stünden sie vielleicht auch irgendwann zur Disposition.“

Oberhauser verschweigt aber nicht, dass nach seiner Einschätzung die Raiba Fehler bei der Kommunikation gemacht hat. „Das war anfangs nicht in Ordnung.“ Der Termin in Tölz habe aber gezeigt: „Sie haben sich die Kritik sehr zu Herzen genommen und daraus gelernt.“ Respekt zollt Oberhauser dem Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Lechner, zugleich Bürgermeister in Fischbachau, der den Nachmittag in Tölz moderiert hat. „Mein Kollege hat das sehr gut gemacht.“

