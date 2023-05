Deininger Ortsdurchfahrt ab Montag gesperrt – Bürgermeister setzt auf Transparenz

Egling

Ab kommenden Montag ist die Ortsdurchfahrt Deining abgeriegelt. Bis Ende 2024 soll das auch so bleiben. Denn das Vorhaben ist riesig.

Egling –Die unendliche Geschichte nähert sich dem Ende – oder sie fängt gerade erst an. Je nach Perspektive. Zumindest die Planung ist abgeschlossen. Am kommenden Montag, 22. Mai, beginnen die Bauarbeiten an der Durchfahrt des Eglinger Ortsteils Deining. Was vor zehn Jahren mit ersten Überlegungen zur Sanierung der Straßenentwässerung begann, hat sich inzwischen zu einem Mammutprojekt ausgewachsen: Die Ableitung des Regenwassers, neue Wasserleitungen und die Verkehrsberuhigung mittels breiter Gehsteige stehen auf der Liste der Arbeiter. Deswegen wird die viel befahrene Ortsdurchfahrt bis Ende 2024 gesperrt.

Deininger Ortsdurchfahrt ab Montag gesperrt: Bürgermeister legt alle Karten auf den Tisch

„Das ist ein riesiger, kostenintensiver Brocken“, räumte Eglings Bürgermeister Hubert Oberhauser während einer Pressekonferenz am Dienstag ein. „Probleme und Schwierigkeiten wird man nicht vermeiden können.“

Um die teils unabsehbaren Folgen der Vollsperrung für Anwohner und Gewerbe einzudämmen, verspricht das Gemeindeoberhaupt vollste Transparenz. Neben Informationen in der Presse und auf der Webseite der Gemeinde ist ein eigenes E-Mail-Postfach für Anregungen und Beschwerden eingerichtet – „ein digitaler Kummerkasten“. Zudem könne die Bauleitung direkt an den gesperrten Abschnitten angesprochen werden. Doch Oberhauser nahm eines vorweg: „Selten wird man den Bau an Bedürfnisse der Bürger anpassen können. Wir tun aber unser Bestes, alle Betroffenen zu informieren.“

Zwei Bauabschnitte – Fertigstellung der Deininger Ortsdurchfahrt planmäßig Ende 2024

Aufgeteilt ist das Großprojekt in zwei Bauabschnitte. Der erste beginnt am Montag und endet erst, wenn der Winter keine weiteren Arbeiten zulässt. Von der Grenze des Ortsteils bis zur Kreuzung mit der Hornsteiner Straße werde laut Hannes Kratzer von der Baugesellschaft zuerst der Straßenbelag abgetragen. „Dann beginnen wir mit dem Regenwasserkanal und den Wasserleitungen auf Abschnitten von 150 Metern.“ Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich zwischen der Kreuzung Hornsteiner Straße bis zum nördlichen Ortsende und dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024.

Kosten wird das gesamte Projekt knapp fünf Millionen Euro. „Das teilen wir und die Gemeinde uns grob zu gleichen Stücken“, sagte Silke Schweigler vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Der Eglinger Anteil werde aus dem eigenen Haushalt und diversen Fördergeldern gespeist, so Oberhauser. Die jeweils betroffenen Anwohner würden vom Bauunternehmen laufend über die Einschränkungen und potenzielle Verzögerungen informiert werden.

Die Gemeinde sei auf spontane Herausforderungen vorbereitet, betonte der Rathauschef mehrmals. Die erste bahnt sich allerdings schon an: die Fahrbahn von Deining in Richtung Kloster Schäftlarn. Dort gab es vor längerer Zeit einen Hangrutsch. Seither geben eine Ampel und Tempo 30 den Takt vor. In die Bauzeit der Ortsdurchfahrt fällt nun aber auch die Sanierung der betroffenen Strecke, kündigte Schweigler an. Bis zu drei Monate lang soll es im Sommer auch dort eine Vollsperrung geben. „Höhere Gewalt“ nannte sie die Verkettung unglücklicher Umstände, die die Verkehrslage um Deining vermutlich noch weiter verschärfen wird.

Sperrung der Ortsdurchfahrt Deining: Schleichwege bleiben offen – vorerst und nicht für alle

Zumindest eine gute Nachricht gibt es für die Anrainer: Schleichwege über kleine Gemeindestraßen, so nannte es Oberhauser, würden bis zu einem gewissen Maß toleriert werden. Unter einer Bedingung: „eine Beschränkung der Tonnage auf 7,5 Tonnen.“ Der Schwerlast- und Durchgangsverkehr soll großräumig über die B11 in Richtung Wolfratshausen und die Kreisstraße TÖL21 umgeleitet werden. Der Öffentliche Nahverkehr weiche auf zwei Ersatzhaltestellen an der nördlichen Einmündung der Talstraße sowie am Ortseingang der TÖL21 aus. Apropos: Auch die Bushaltestellen sind Teil der Sanierung. Mit dem Bauende sollen sie barrierefrei sein.

Info: Falls Anregungen und Fragen nicht vor Ort geklärt werden können, bitte an die E-Mail-Adresse poststelle@egling.de.

