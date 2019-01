Deininger Sportplatz mutwillig verwüstet

Extrem ärgerlich ist für den SC Deining, was in der Nacht auf Donnerstag passiert ist: Jemand hat mit einem Allrad-Auto sowohl den Haupt- als auch den Trainingsplatz umgepflügt.

Ein Unbekannter hat am Sportplatz Deining einen gewaltigen Flurschaden hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Sportplatz am Pater-Paulus-Weg in der Nacht auf Donnerstag von einem Auto mit Allradantrieb regelrecht umgepflügt. „Einen Streife stellte fest, dass der komplette Rasen kreuz und quer durch das widerrechtliche Befahren mutwillig beschädigt worden war“, schreibt Polizeihauptkommisar Frank Bentz von der Wolfratshauser Polizei. Die Höhe des Reparaturaufwands stehe noch nicht fest, zum Fußballspielen tauge der Platz vorläufig nicht mehr. Ein Zeuge hat laut Polizei bemerkt, dass sich ein dunkler Kombi gegen 2 Uhr dem Sportplatz genähert hat. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0 81 71/4 21 10 zu melden.

Franz Bernlochner, Schriftführer des SC Deining, findet den Vorgang „sehr, sehr ärgerlich“. Zumal der SC Deining, der heuer sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, ein kleiner Dorfverein sei, dem nicht so viele Mittel zur Verfügung stehen wie größeren Vereinen. „Da tut so was schon richtig weh“, sagt er. Bernlochner beklagt, dass nicht nur der Haupt-, sondern auch der Trainingsplatz betroffen sind. „Wie schlimm das Ganze ist, kann man eigentlich erst beurteilen, wenn der Schnee weg ist“, erklärt er. Die nächsten Spiele stehen vermutlich im März an, Ausweichmöglichkeiten gibt es zumindest für die Herrenmannschaft nicht. Bernlochner kann sich nicht vorstellen, dass der Täter ein Auswärtiger war. „Da muss jemand schon genau gewusst haben, wo der Sportplatz liegt.“ Von der Straße aus ist der Sportplatz des SC nämlich nicht einsehbar.