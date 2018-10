Fataler Fahrfehler: Dietramszeller prallt mit VW Käfer an Baum

Auf der Staatsstraße zwischen Linden und Endlhausen hat sich ein Unfall ereignet. Wegen eines Fahrfehlers krachte ein Dietramszeller mit seinem VW Käfer gegen einen Baum.

Egling/Dietramszell – Ein eingeklemmter Fahrer und 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Staatsstraße 2368 ereignete. Dort war gegen 16.50 Uhr ein 59-jähriger Dietramszeller mit seinem VW Käfer von Linden in Richtung Endlhausen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, mähte einen Leitpfosten um und prallte gegen einen Baum.

Lesen Sie auch:

Angeblicher Lotto-Mitarbeiter will Wolfratshauserin abzocken – sie handelt richtig

Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. „Der Dietramszeller konnte sich aus seinem Käfer aus eigener Kraft nicht mehr befreien“, berichtet Polizeihauptkommissar Steffen Frühauf. Kräfte der Eglinger Feuerwehr mussten den Mann aus dem völlig zerstörten Pkw holen. Der 59-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde sowie zahlreiche Prellungen am ganzen Körper. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Kreisklinik Wolfratshausen gebracht. peb