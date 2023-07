„Fahren wie die Wahnsinnigen“: Blitzer oder Barrieren für Umleitung an Deininger Ortsdurchfahrt?

Von: Franziska Konrad

Umleitung: Auf der Hornsteiner Straße in Deining herrscht aufgrund der Baustelle mehr Verkehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Deining schreitet voran. Doch der Verkehr verlagert sich wegen der Vollsperrung an die Hornsteiner Straße. Ein Problem.

Egling – Die Großbaustelle in Deining beschäftigt die Eglinger. Deutlich wurde das in der jüngsten Sitzung des Eglinger Gemeinderates. Seit Ende Mai ist die Deininger Ortsdurchfahrt gesperrt (wir berichteten). Momentan endet die Vollsperre im Kreuzungsbereich der Hornsteiner Straße. Die dort neu hinzugekommenen Verkehrsströme und zu schnell fahrende Autos bereiteten Gemeinderat Hans Spindler (CSU) bereits in der vorangegangenen Sitzung Sorgen. Er fragte nach einem Blitzer.

Inzwischen war die Radarkontrolle an besagter Stelle im Einsatz. „Allerdings an einem Samstag“, monierte Spindler. „Ich würde darum bitten, das zu wiederholen – und zwar an einem Werktag zur Berufsverkehrszeit.“ Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) zeigte dafür Verständnis. Allerdings erinnerte er daran, dass am Wochenende dafür Ausflugsverkehr auf den Straßen unterwegs sei.

Spindlers Eindruck zufolge sind jedoch vor allem Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit an der Hornsteiner Straße „relativ flott“ unterwegs. Der Deininger warnte vor einer „Gefahrenstelle“. Zustimmung erhielt er von Angelika Kassner (SPD) und FW-Rätin Sonja Galli-Krottenthaler („Die fahren da wirklich wie die Wahnsinnigen“). Als Alternative zum Blitzen schlug sie Straßenbarrieren vor, zum Beispiel Fahrbahnschwellen. Diese zwingen Autofahrer förmlich, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Weniger überzeugt von dem Vorschlag zeigte sich hingegen Bürgermeister Oberhauser. Er gab zu bedenken, dass eingebaute Straßenbarrieren „oft mehr Schäden verursachen, als dass sie die Problematik entschärfen“. Der Rathauschef stellte außerdem klar: Man dürfe „nicht einfach Stolpersteine aufbauen. „Da muss verkehrsrechtlich alles abgesichert sein.“

Blitzer in der Tempo-30-Zone an der Umleitung – Unachtsamkeit könne Führerschein kosten

Sein Parteikollege Dr. Jakob Bernlochner warf die Überlegung in den Raum, einen Verkehrstechnikspezialisten nach weiteren Möglichkeiten zu fragen, „um eine langsame Fahrweise zu fördern“. Bernlochner meinte, dass er kein Freund von Blitzern sei. „Das ist aus meiner Sicht hier nicht bürgerfreundlich.“ Gerade Berufstätige setze man dadurch unter Druck. An der Hornsteiner Straße gilt zum Teil Tempo 30. „Wenn da jemand mal unachtsam ist – und aus Versehen 50 fährt, ist der seinen Führerschein los.“

CSU-Rat Spindler ließ sich davon nicht überzeugen. Man wolle durch das Radargerät schließlich „niemanden abzocken“. Spindler: „Aber meiner Wahrnehmung nach wird da, wo regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen stattfinden, langsamer gefahren.“ Letztendlich endete die Diskussion im Gremium ohne ein konkretes Ergebnis. Der Rathauschef setzte der Debatte im Gemeinderat ein Ende. Das Thema sei zwar aktueller denn je. „Dass sich da der Verkehr verlagert, ist klar“, meinte Oberhauser, „aber im Großen und Ganzen funktioniert alles sehr gut und gesittet.“

