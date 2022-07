EC Thanning feiert 60. - Vorstand Hubert Seidl erklärt Vereins-Philosophie

Mit Kind und Kegel zogen die Thanninger Vereine am Sonntag durchs Dorf. © Ewald Scheitterer

Der EC Thanning feiert seinen 60. Geburtstag: „Bei uns müssen nicht die besten, sondern alle spielen“, sagt Vorstand Hubert Seidl.

Thanning – „Für die Dorfgemeinschaft ist es überhaupt nicht entscheidend, ob der Verein heuer 60 oder 62 Jahre alt wird, wichtig ist, dass wir wieder einmal miteinander feiern können“: Das betonte Bürgermeister Hubert Oberhauser in seinem Grußwort zur offiziellen 60 plus zwei Jahre-Geburtstagsfeier des EC Thanning am Sonntag.

51 junge Männer waren 1962 im Gasthof Neuhauser zusammengekommen, um den Verein aus der Taufe zu heben, 43 davon wurden noch am gleichen Abend Mitglied. Heute verfügt der Club über die Abteilungen Eishockey, Fußball – in einer Spielgemeinschaft mit Ascholding – und die Stockschützen. Von den elf noch lebenden Gründungsmitglieder waren am Sonntag zehn zum 60-jährigen Gründungsjubiläum gekommen und wurden vom Ersten Vorsitzenden Hubert Seidl besonders gewürdigt.

Oberhauser lobte die außerordentlich gute Jugendarbeit eines der mitgliederstärksten Sportvereine in der Großgemeinde. Dass auch die Fußball-Spielgemeinschaft (SG) hervorragende Arbeit leiste, beweise alleine schon die Tatsache, „dass die SG eine Klasse höher Fußball spielt als Egling“. Letztlich biete die Zusammenarbeit so eine sehr gute Basis für die kommende Generation.

Spende geht an die Lebenshilfe im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Mit diversen Turnieren wurde das ganze Wochenende der runde Geburtstag gefeiert. Sportlicher Höhepunkt war das Fußballspiel der Haching All-Stars gegen die SG Ascholding/Thanning, das die Gäste mit 5:3 gewannen. Moderiert hatte die Partie Stefan Lehmann, Radio- und Stadionsprecher des FC Bayern München. Die Spenden der rund 200 Zuschauer bilden den Grundstock der Gesamtspende aus den Geburtstagsfeierlichkeiten, die für die Lebenshilfe des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen eingesammelt wurde.

Vorstand Seidl erinnert an Bau des Vereinsheims

Nach der Gedenkmesse durch Pfarrer Manfred Wurzer ging’s am Sonntag im Festzug aller Thanninger Vereine zurück zum Vereinsheim am Sportgelände, wo die weiteren Feierlichkeiten abgehalten wurden. Vorstand Hubert Seidl erinnerte in seiner kurzen Ansprache an die Höhepunkte der jüngeren Geschichte des EC Thanning wie den Bau des eigenen Vereinsheims. Er bedauerte, dass es aufgrund der immer wärmer werdenden Winter kaum mehr Möglichkeiten im eigenen Stadion am Müllerberg zur Eisbereitung gebe. Dennoch sei man nach wie vor bestrebt, die Kinder und Jugendlichen des Dorfs zum Sport anzuhalten – ohne jeglichen Leistungsgedanken. „Unsere Philosophie lautet: Bei uns müssen nicht die besten, sondern alle spielen“, betonte Seidl.

Den offiziellen Teil beschlossen Hans Sappl (Eishockey) und Peter Liebhart (Fußball), die einen humorigen und mit Anekdoten gespickten Rückblick auf sechs Jahrzehnte EC Thanning vortrugen. (esc)

