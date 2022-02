Rekordverdächtig: Seit 150 Jahren wird im Gasthaus Hansch Hacker-Bier ausgeschenkt

Von: Volker Ufertinger

Robert und Karin Hansch führen seit 2013 das Gasthaus Hansch in Feldkirchen. Auch bei ihnen gilt, wie bei allen Wirten davor: Es gibt ein Hacker. © Ufertinger

Von Anfang an wird im Gasthaus Hansch einzig und allein Hacker-Bier ausgeschenkt. Und die Anfänge sind schon eine Zeit lang her. 150 Jahre, um genau zu sein.

Egling – Man schreibt das Jahr 1872. Im kleinen Ort Feldkirchen wird aus Gründen, die man heute nicht mehr so genau kennt, der Kirchturm von St. Georg von einem Ende an das andere versetzt. Die Bäuerin vom Hof nebenan versorgt die Arbeiter mit Essen und Trinken. Das Bier, das dabei zum Einsatz kommt, ist ein Münchner Bier. Ein Hacker.

An der Rezeptur hat sich wenig geändert

An dieser Tatsache hat sich bis heute nichts geändert. Seit sage und schreibe 150 Jahren wird im Gasthaus Hansch, das damals gegründet wurde, ein- und derselbe Gerstensaft ausgeschenkt, nur dass er seit der Fusion in den 1970er-Jahren Hacker-Pschorr heißt. Ob es damals genauso süffig geschmeckt hat wie heute? „Wir brauen nach den alten Rezepten, die wir in die Moderne überführt haben“, erklärt die Brauerei geheimnisvoll. Man muss das wohl so verstehen: Es hat anno dazumal sehr ähnlich gemundet.

150 Jahre: Solche Treue zur Brauerei ist in Bayern selten

Fest steht, dass es nur wenige Gasthäuser in Bayern gibt, die Hacker so lange die Treue gehalten haben. „Ich habe gehört, dass es in Bayern nur drei gibt, die auch 150 Jahre dabei sind“, erzählt Wirt Robert Hansch. Auch die Brauerei ist stolz auf die lange Kooperation: „150 Jahre Bierbezug sind natürlich ein ganz besonderes Datum.“ Dieses wird am 10. September groß gefeiert, vielleicht mit einem Prachtgespann, einem Durstlöschzug (einem umgebauten Feuerwehrwagen) und einem Ochs am Spieß. Die Vorbereitungen laufen.

Früher wurden die Fässer im Kühlhaus gelagert

Heutzutage ist die Sache so: Einmal pro Woche, am Freitag, kommt der Bierfahrer aus München und bringt Fässer Helles und Weißbier direkt aus der Brauerei. Wie hat das damals funktioniert? Mit Gespannen? Auf Straßen, die nicht einmal asphaltiert waren? „So muss es wohl gewesen sein“, vermutet Wirtin Karin Hansch. Sicher ist nur, dass es ganz in der Nähe ein Kühlhaus gab, in dem das Bier den ganzen Sommer gelagert wurde, mit Eis, das im Winter aus dem Thanninger Weiher geschlagen wurde.

Wer war der geheimnisvolle Mann mit der Zündapp?

Anekdoten über das Bier und seine Konsumenten kursieren reichlich. So wurde lange über den Unbekannten diskutiert, der Woche für Woche mit seiner Zündapp auftauchte, auf dem Rücksitz zwei Steinkrüge, die jeweils einen Liter fassten. Er füllte sie auf, wohl als Ration für das Wochenende, und brauste davon. Wer war er? Das weiß man bis heute nicht. Karin Hansch tippt auf einen Knecht von einem Bauernhof aus der Nachbarschaft, vielleicht Öd bei Harmating. „Die Bauern sind ja selbst zum Wirt gegangen.“

Schon der 140-jährige Bierbezug wurde mit einer schönen Urkunde der Brauerei gewürdigt. Sie hängt heute in der Stube. © Ufertinger

Robert Hansch erinnert sich gut an die 1970er-Jahre, als ganz in der Nähe der Beton für die entstehenden Autobahnen produziert wurde, etwa für die A95. Die anstrengende Arbeit machte natürlich Durst, der beim Hansch gelöscht wurde – und zwar mit Hacker. „Da ist ordentlich gebürstelt worden“, erinnert sich Hansch. Der Bierausstoß überstieg folgerichtig den von heute um ein Vielfaches.

Lange dominierte in Bayern das dunkle Bier

Hacker ist eine der ältesten Brauereien Münchens. Sie ist 1417 als „Preustatt an der Hagkagasse“ gegründet worden, an der Sendlinger Straße in München, genau da, wo sich heute noch das Alte Hackerhaus befindet. Die Produktpalette war um 1872 ähnlich vielfältig wie heute: Es gab Dunkles, Weißbier, Oktoberfestmärzen, sogar für den Export wurde schon gebraut.

Beliebt war vor allem das Dunkle, von dem man vermuten muss, dass es in den Anfangsjahren auch beim Hansch ausgeschenkt wurde. Denn: Das heute populäre Münchner Hell etablierte sich erste Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute gehört Hacker-Pschorr zur Paulaner Brauereigruppe, sprich: Schörghuber.

Karin und Robert Hansch freuen sich schon narrisch auf das große Hackerfest am 10. September. „Das wird eine g’scheite Gaudi“, sagt die Wirtin. Frühschoppen, Tanzlmusi – es gibt viele Ideen. Sie bittet speziell Stammgäste, sich diesen Termin ganz dick im Kalender vorzumerken . 150 Jahre ein und dasselbe Bier: Das muss gefeiert werden. Entsprechender Durst ist mitzubringen.

