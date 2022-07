Vor 50 Jahren: Die Großgemeinde Egling macht sich auf den Weg

Von: Volker Ufertinger

Teilen

50 Jahre Großgemeinde: Die Eglinger wollen ihr Jubiliäum gebührend feiern. Wann und wie, steht noch nicht fest. © Luftbild: Hans Lippert

1972 war das Jahr der Gebietsreform. Egling gehörte zu den ersten Großgemeinden, die sich bildeten. Es ging darum, eine gemeinsame Schule zu errichten.

Egling – Die Gebietsreform war das lokale Thema schlechthin im Jahr 1972. Das galt nicht nur für den Landkreis, sondern auch für die Gemeinden, die sich zusammenfinden mussten. Die zweite Gemeinde im Altlandkreis Wolfratshausen nach Dietramszell, die diesen Schritt vollzog, war Egling. Zum 1. Januar 1973 bildeten Egling, Thanning, Ergertshausen, Neufahrn und Moosham die neue Großgemeinde Egling.

Erst später kamen Endlhausen und Deining hinzu, die Kommunen hatten ja etwas länger Zeit als die Landkreise, nämlich bis ins Jahr 1978. Fest steht: Egling will die 50. Wiederkehr dieses besonderen Datums gebührend feiern. „Wir werden einen würdigen Rahmen finden“, verspricht Bürgermeister Hubert Oberhauser.

Nach Ascholding wollten die Eglinger ihre Kinder nicht schicken

Die Debatte nahm in der zweiten Jahreshälfte 1972, parallel zu den Olympischen Spielen in München, an Fahrt auf. Es stand nämlich die Möglichkeit im Raum, dass in Ascholding, das sich für Dietramszell entschieden hatte, eine Grundschule gebaut wird. Dies wiederum hätte bedeutet, dass die Eglinger Jugend den Weg in die Nachbarkommune auf sich hätte nehmen müssen. Dagegen verwahrte sich der Eglinger Rat Anfang September in einer geharnischten Erklärung ans Wolfratshauser Schulamt.

„Die schulischen Möglichkeiten unserer Hauptschüler liegen niemals in dem abseits gelegenen und isolierten Dietramszell“, heißt es darin. Der lange Weg belaste nicht nur die Gesundheit der Kinder, sondern wegen der hohen Fahrtkosten auch die Kassen der Gemeinde. Dabei hatte man vor dem ersten Bürgermeister der Großgemeinde Dietramszell, Martin Eichner, und dessen taktischem Geschick gewaltigen Respekt. „Der Eichner Martl is ja a guater Mo’, aber er is aa a Diplomat“, raunte man sich zu.

Drei junge Bürgermeister geben den Anstoß

Das Heft in die Hand nahmen schließlich drei junge Bürgermeister, die erst vor kurzem ins Amt gewählt worden waren. Im Artikel „Erste Schritte zur Großgemeinde Egling“ im Isar-Loisachboten vom 18. September heißt es: „Ein entscheidender Impuls kam erst, als sich die im Juni neu gewählten drei Bürgermeister von Thanning, Neufahrn und Ergertshausen, Manfred Nagler, Georg Bichlmayer und Hans Dosch, auf einem kommunalpolitischen Lehrgang zusammensetzten.“

In eben diesem Artikel ging es um die Neufahrner Bürgerversammlung zu diesem Thema. Üblich war folgendes Prozedere: Erst mussten die Gemeinderäte ihren Willen zum Zusammenschluss bekunden, dann fand eine Bürgerversammlung statt, und schließlich stand auch noch eine Wahl an (am 19. November, zeitgleich mit der Bundestagswahl).

Endlhausen und Deining lassen sich etwas mehr Zeit

Der neue Neufahrner Bürgermeister Bichlmayer scheint die Reihenfolge Gemeinderatsbeschluss/Bürgerversammlung umgedreht zu haben, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, dass er „die Gmoa scho verkaffa mecht“, wie er gleich zu Beginn sagte. Die Neufahrner votierten einstimmig für die Fusion, auch wenn sich einige ärgerten, dass erst so lange nichts passiert ist und es jetzt so schnell gehen muss. „Wir dürfen jetzt nimma lang umanandbazln“, sagte er.

Lesen Sie auch: Rundgang zu den Thanninger Denkmälern

Aus der Berichterstattung von Wolfgang Naager geht hervor, wie etwa die Größenverhältnisse gewesen sind. Stand 1. Januar 1972 hatten Egling, Neufahrn, Ergertshausen, Thanning und Moosham 2442 Einwohner. „Wenn aber noch Deining mit 665, Dingharting mit 719 und Endlhausen mit 421 Einwohnern dazukämen, wären es 4247“ schrieb er. Allerdings war schon damals klar, dass diese Gemeinden sich Zeit lassen würden, weil sie keinen Leidensdruck hatten. „Deining und Dingharting haben sich mit Straßlach und Pullach arrangiert, und die Endlhauser fühlen sich schulisch in Sauerlach gut aufgehoben.“

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Breiteren Raum nahm das Thema noch einmal nach der Eglinger Bürgerversammlung am 29. September in unserer Zeitung ein. Dort war viel Politprominenz erschienen, darunter der neue Landrat Dr. Otmar Huber, der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Erhard und Schulrat Richard Schmied.

Lesen Sie auch: Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Zahlen

Huber billigte in seiner Rede Egling eine „Mittelpunktfunktion zu“, wies aber auch darauf hin, dass noch vieles fehlte, was für eine Großgemeinde nötig ist: Ein Schulhaus, ein Gemeindehaus, ein Kindergarten, eine Sporthalle, ein Leichenhaus. Er unterstütze das Anliegen der fünf Gemeinden. Wenn es alles gut gehe, könne man schon zum 1. Januar die gewünschte Großgemeinde bilden. Die Versammlung sprach sich nicht nur für ein neues, größeres Egling, sondern auch für den Bau eines neuen Schulhauses aus.

Lesen Sie auch: Thanninger Trachtler-Chef hat zwei Hausschweine

Endgültig Fakten schufen die Bürger bei der Wahl am 19. November. Die Wahlbeteiligung war hoch, über 90 Prozent. Insgesamt sprachen sich 1272 Wähler für die Großgemeinde aus, nur 151 dagegen. 971 waren dafür, dass sie den Namen Egling tragen soll, 371 wünschten sich Thanning. Die Regierung bestätigte die Zusammenlegung zum 1. Januar 1973, Georg Bichlmayr wurde zum kommissarischen Rathauschef ernannt. Jetzt war sie in der Welt, die Großgemeinde Egling.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.