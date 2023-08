76-Jährige gerät auf die Gegenfahrbahn: Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2070

Drei Schwerverletzte: Das ist die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes, der sich am Mittwoch auf der Staatsstraße 2070 zwischen Egling und Wolfratshausen ereignet hat.

Polizeibericht

Von Carl-Christian Eick schließen

Erneut hat sich im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ein folgenschwerer Unfall ereignet: Auf der Staatsstraße 2070 zwischen Egling und Wolfratshausen geriet eine 76-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn.

Egling/Wolfratshausen – Erneut hat sich im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet: Auf der Staatsstraße 2070 zwischen Egling und Wolfratshausen stießen am Mittwochmittag zwei Pkw frontal zusammen. Die Bilanz: drei Schwerverletzte.

Wolfratshauserin (76) gerät auf die Gegenfahrbahn: Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2070

Eine 76 Jahre alte Wolfratshauserin war gegen 13 Uhr mit ihrem Kleinwagen von Egling kommend unterwegs in Richtung Wolfratshausen. Kurz vor der Abzweigung zum Eglinger Ortsteil Riedhof geriet die Seniorin mit ihrem Ford aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so Hauptkommissarin Simone Legner von der Wolfratshauser Polizeiinspektion. Der Ford kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Insignia, gesteuert von einem 53-Jährigen aus Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch die 46-jährige Beifahrerin im Opel, ebenfalls aus Hammelburg, schwer verletzt. Alle drei Unfallopfer brachte der Rettungsdienst nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Staatsstraße zwischen Egling und Wolfratshausen mehrere Stunden gesperrt

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs führt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II. Letztere gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolfratshausen und Egling sowie die Straßenmeisterei Wolfratshausen. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße 2070 mehrere Stunden gesperrt werden.

Tödlicher Unfall in Königsdorf: Opfer immer noch nicht zweifelsfrei identifiziert

Erst am Dienstag hatte ein Autofahrer bei einem schweren Unfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sein Leben verloren. Der Mann hatte auf der B11 im Gemeindegebiet von Königsdorf gegen 6.45 Uhr die Gewalt über seinen hochmotorisierten BMW verloren. Der Wagen kam in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße ab, prallte mit der Beifahrerseite gegen mehrere Bäume und ging in Flammen auf. Für den Fahrer, der alleine im BMW saß, kam wie berichtet jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verunglückte „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war.

Das Unfallopfer, so die Geretsrieder Polizei am Mittwochnachmittag, konnte immer noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Der BMW, das steht inzwischen fest, war in München beziehungsweise im Landkreis München zugelassen. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.