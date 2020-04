Abschied von einem großen Antreiber

Der Neufahrner Georg Hörburger ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Für die Gemeinde, aber auch für viele Vereine war er ein extrem wichtiger Mann.

Egling – Als Georg Hörburger im vergangenen Jahr mit der Ehrenamtsmedaille der Gemeinde Egling ausgezeichnet wurde, hielt Dritter Bürgermeister Heiko Arndt die Laudatio. Er packte das Leben des Geehrten in einen einzigen Satz: „Für Dich galt die Devise: Nicht nur mitmachen, sondern an vorderster Front anpacken.“ Jetzt ist Hörburger, der große Antreiber, im Alter von 82 Jahren verstorben.

Der Allgemeinheit bekannt war der Neufahrner als Chef des Bauhofs. Unter den Bürgermeistern Manfred Nagler und Hans Sappl kümmerte sich der gelernte Zimmerer um alles, was anfiel. So war er Jahrzehnte lang als Schneepflugfahrer mit dem gemeindlichen Unimog unterwegs und streute Split – Salz war damals noch verpönt. In der Todesanzeige der Gemeinde ist die Rede von der „freundlichen, fleißigen und immer hilfsbereiten Art“ Hörburgers.

Hörburger war Mitbegründer des SC Moosham

Die große Liebe des Verstorbenen gehörte dem Sport. So war Hörburger im Jahr 1976 einer der Gründer des SC Moosham, dem er viele Jahre als Sportwart und Trainer verbunden war. Bei ungezählten Kindern und Jugendlichen wusste er die Liebe zum Langlauf zu wecken. Auch organisierte er 1970 eine Bayerische Schülermeisterschaft im Skispringen, die Schanze stand – was heute kaum mehr jemand weiß – zwischen Harmating und dem Dietramszeller Ortsteil Reuth. Auch in die Berge zog es den ehemaligen Zeitsoldaten immer wieder, ins Wettersteingebirge und ins Karwendel.

Auf den Einsatz des Meser Schorsch ist es auch zurückzuführen, dass seine Heimat bundesweit bekannt wurde, nämlich im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“. 1991 erhielt Neufahrn eine Goldmedaille auf Bundesebene. Darüber hinaus war er Ehrenmitglied des Gartenbauvereins, für den er fast 30 Jahre als Zweiter Vorsitzender tätig war. Um das jährliche Mosten mit der vereinseigenen Obstpresse kümmerte er sich ebenfalls.

Wichtige Rolle bei „Unser Dorf soll schöner werden“

Man sieht: Angepackt hat Hörburger auch und gerade in den örtlichen Vereinen. Mehr als 40 Jahre fungierte er als Schriftführer im Trachtenverein „D’Veiglbergler“, wirkte beim Bau des Vereinsheims mit und war Mitinitiator des alljährlichen Bergfests. Für sein Engagement wurde er 2004 zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch für die Freiwillige Feuerwehr war Hörburger ein extrem wichtiger Mann. Zehn Jahre wirkte er als Zweiter, 15 Jahre als Erster Kommandant. Beim Bau des Feuerwehrhauses ging er, wie immer, voran. 1998 ernannten ihn seinen Kameraden zum Ehrenkommandanten.

Nicht zu vergessen all die anderen Vereine, denen er tatkräftig zur Seite stand. So der Veteranen- und Soldatenverein, dem er seit 1956 angehörte und dem er stets beim Ausrichten des Eisstockturniers behilflich war. Der Radsportclub Isartal Wolfratshausen, dem er sich als Sport- und Gerätewart zur Verfügung stellte. Der VdK Egling sowie der Schützenverein Gmiatlichkeit Ergertshausen, dem er als einfaches Mitglied verbunden war.

Am Schluss seiner Laudatio bezeichnete Heiko Arndt den Geehrten als eines seiner „größten Vorbilder, was das Engagement für die Allgemeinheit angeht“. Wer sich dessen imposantes Lebenswerk, kann das gut nachvollziehen. Georg Hörburger wird Egling und Neufahrn fehlen.