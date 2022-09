Personalnot in Kitas: Egling findet eine Lösung

Es gibt längere und kürzere Öffnungszeiten

Die Aufrechterhaltung von Kitas ist angesichts von Fachkräftemangel extrem schwierig. In Egling ist es gelungen - in Abstimmung mit den Eltern.

Egling – Noch vor kurzem war die Aufregung unter Eglinger Eltern groß: In einem Rundbrief hatte die Gemeinde angedeutet, dass wegen des akuten Mangels an Fachpersonal die Betreuung im neuen Schuljahr fraglich sei. Was folgte, war eine emotionale Gemeinderatssitzung im Mai diesen Jahres, wo die CSU im Schulterschluss mit den Eltern verstärkte Anstrengungen forderte. Jetzt scheint sich alles zum Guten gewendet zu haben. „Wir können den Bedarf der Eltern decken“, erklärte Daniela Simon, Geschäftsleiterin im Rathaus in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Das gelingt vor allem dadurch, dass es in Egling und in Deining Gruppen mit längeren und kürzeren Öffnungszeiten gibt. Den entsprechenden Entschluss fasste der Gemeinderat einstimmig.

Wie Simon ausführte, hat sich die Situation auch dadurch entspannt, dass sich einige Eltern umorientiert haben. „Einige haben sich an Tagesmütter gewandt.“ Bei einer Umfrage habe sich zudem herausgestellt, dass die einen ihre Kinder früher abholen können. Sprich: Die Lösung des Problems lag darin, in Kindergarten und Krippe verschiedene Öffnungszeiten anzubieten. Das Ganze ist mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde und dem Elternbeirat abgestimmt.

Dritter Bürgermeister Heiko Arndt zollte der Verwaltung Respekt. „Das habt Ihr super gemacht.“ Rathauschef Hubert Oberhauser bekräftigte, dass man weiter auf der Suche nach Fachpersonal sei. „Wenn was möglich ist, dann machen wir das auch“, sagte er. Leichter werde es nicht. Vor allem, solange die Regel gilt, dass Mitarbeiterinnen, die schwanger werden, sofort freizustellen sind. Das ist in Egling mehrfach vorgekommen.

