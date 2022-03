Polizei entdeckt verlassenes Auto im Feld - Indizien überführen Trunkenheitsfahrer

Vor dem Wolfratshauser Amtsgericht musste sich ein 40-jähriger Tölzer verantworten. Er hatte betrunken einen Unfall verursacht, sein Auto stehen gelassen und sich aus dem Staub gemacht. (Symbolfoto) © archiv

Ein verlassenes Auto im Feld: Offenbar hatte der Fahrer sich nach einem Unfall mit den Nummernschildern aus dem Staub gemacht - aber ein Detail vergessen.

Egling/Bad Tölz – Als die Polizei am 1. Januar des vorigen Jahres gegen 1.30 Uhr an der Unfallstelle in Egling eintraf, fand sie nur ein leicht beschädigtes Auto vor. Der Audi war offensichtlich im Kreisverkehr geradeaus über die aufgeschüttete Verkehrsinsel geschossen, hatte ein Schild niedergewalzt und einen Baum touchiert, ehe er in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Die Scheinwerfer leuchteten, beide Kennzeichen waren abmontiert. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Anhand der Umweltplakette auf der Windschutzscheibe war der Fahrzeughalter jedoch schnell gefunden. Ihn traf die Polizei zwei Stunden später in seiner Wohnung in Bad Tölz an. Mit knapp 0,9 Promille Alkohol im Blut. Nun musste sich der 40-jährige gelernte Kfz-Mechaniker wegen fahrlässiger Trunkenheit und unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann wurde zu 4500 Euro Geldstrafe verurteilt, sein Führerschein für insgesamt 15 Monate eingezogen.

Egling: Betrunken Unfall gebaut und abgehauen: Amtsgericht verhängt 4500 Euro Strafe

Der Angeklagte hüllte sich in der Verhandlung zu den Ereignissen in jener Silvesternacht in Schweigen. „Niemand hat gesehen, dass er mit seinem roten Audi geradeaus über die Verkehrsinsel gefahren ist“, stellte Richter Helmut Berger später in seiner Urteilsbegründung fest, „aber es wurden so viele Indizien zusammengetragen, dass für das Gericht feststeht, dass er gefahren ist.“

Der Beschuldigte war im Besitz der Autoschlüssel, auch die Kfz-Kennzeichen lagen in seiner Wohnung. Wie das Auto, das er im Hof abgestellt wähnte, nach Egling gekommen sei, wisse er nicht, berichtete eine Polizistin von ihrem Gespräch mit dem Angeklagten. DNA-Spuren des Tölzers fanden sich sowohl auf dem Fahrer- wie auch auf dem Beifahrer-Airbag. Die Fahrertür hatte von der Polizei am Unfallort nicht geöffnet werden können.

„Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er am Steuer saß“

„Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er am Steuer saß“, so lautete auch das Fazit einer Sachverständigen. Außerdem hatte der Mann am Abend in Deining Silvester gefeiert. Nach einem Streit mit seiner Freundin habe er die Feier jedoch vor Mitternacht verlassen, berichtete ein Bekannter, der ebenfalls an der Party teilgenommen hatte. Als weiteres Indiz, dass der Angeklagte sich in jener Nacht mit seinem Auto auf den Heimweg gemacht hatte, wertete das Gericht die Tatsache, dass seine Verlobte am nächsten Tag von ihrer Mutter nach Hause gefahren worden war. Unklar blieb, wie der Mann von der Unfallstelle nach Hause gekommen war.

„Sein Fehler war, dass er die DNA-Spuren nicht beseitigt hat“, so der Richter, der „keine Zweifel“ an der Schuld Angeklagten hatte. Er verurteilte den vielfach vorbestraften Tölzer zu 90 Tagessätzen zu je 50 Euro (insgesamt 4500 Euro) und blieb damit unter dem Antrag der Staatsanwältin, die 6000 Euro (120 Tagessätze) gefordert hatte. Die Verteidigung hatte „gemäß dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ einen Freispruch beantragt. rst

