So feierte die Blaskapelle Thanning ihr 50-jähriges Jubiläum

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Festumzug: Gemeinsam mit den örtlichen Vereinen, Bürgermeister Hubert Oberhauser und zahlreichen Bürgern zogen die Jubliare ins Vereinsheim. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Man schrieb das Jahr 1972, als die Blaskapelle Thanning gegründet wurde. Am vergangenen Sonntag wurde das Jubiläum gebührend gefeiert.

Thanning – 1972: München bereitete sich auf die Olympischen Spiele vor, die Watergate-Affäre beherrschte die Schlagzeilen – und in Thanning wurde die Blaskapelle gegründet. Mit einem Gottesdienst und einem Festumzug feierten sie am Sonntag zusammen mit dem ganzen Dorf ihr 50-jähriges Jubiläum.

Der Jahrtag begann mit der „Deutschen Messe“ des Bregenzer Komponisten, Kapellmeister und Trompeters Sepp Schwindhackl in der Kirche St. Peter und Paul. Pfarrvikar Pater Adrianus Nugroho fand Parallelen zwischen den Musikern und dem Menschen im Allgemeinen. „Ihr probt eure Stücke, stimmt eure Instrumente aufeinander ab – das ist wie das Zusammenleben in einer größeren Gemeinschaft“, so der Geistliche.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Denn auch da heiße es, aufeinander einzugehen, Rücksicht zu nehmen und durch ein harmonisches Zusammenspiel zum Erfolg zu kommen. Nugroho erinnerte an das Gründungsjahr: „Wir verfolgten die Olympischen Spiele im Fernsehen und nicht am Smartphone, die Menschen hatten einfach mehr Zeit und Ruhe in sich.“ Deshalb wünsche er der Blaskapelle, dass sich „die Jugend von heute trotz aller Hektik für diese Art der Musik interessiert und so das Brauchtum und die Kultur weiter pflegt“.

Im Gotteshaus St. Peter und Paul spielte die Blaskapelle die „Deutsche Messe“. © Hermsdorf-Hiss

Der Pfarrvikar berichtete, dass er, um sich auf den Festgottesdienst vorzubereiten, Unterstützung im Internet gesucht hat. „Ich habe Posaune, Trompete und weitere Instrumente in die Suchmaschine eingegeben.“ Das Ergebnis: Gerade Blasinstrumente wurden in der Bibel sowohl bei freudigen als auch bei zerstörerischen Anlässen eingesetzt. „Wie die Posaunen von Jericho, die den Untergang ankündigten“, brachte der Pfarrvikar ein Beispiel. „Gleichzeitig spielten sie zum Tanz auf.“ Er schlug den Bogen zu den Jubilaren: „Ihre Musik verbindet. Freude und Leid verleihen der Blasmusik Tiefe und Würde. Sie versetzt die Seele in Schwingungen.“

Lesen Sie auch: Ein Rundgang zu den Thanninger Denkmälern

Es ist also kein Wunder, dass die Thanninger Blaskapelle fester Bestandteil des Dorflebens sei, sowohl kirchliche als auch private oder Vereins-Feste musikalisch begleitet. Besonders beliebt waren bis vor ein paar Jahren auch die Bergfeste auf der Schusteralm zwischen Thanning und Feldkirchen, bei der die Blaskapelle als Gastgeber fungierte.

Einige besondere Beispiele dafür, wie die Musik den Menschen berühren kann, gaben die Thanninger nicht nur während der Messe, sondern auch auf dem kleinen Festumzug. Zusammen mit den örtlichen Vereinen und vielen Gästen zogen sie zum Vereinsheim des EC Thanning, um dort gemeinsam den Festtag ausklingen zu lassen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.