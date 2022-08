Die Buche ist Baum des Jahres 2022 - ein Besuch in Dettenhausen

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Unter dem Blätterdach von Buchen ist es kühl und schattig. © dpa

Die Buche ist der Baum, der zwischen Isar und Loisach von Natur aus wachsen würde. Im Zukunftswald kommt ihr eine wichtige Bedeutung zu.

Egling – Die Dr. Silvius Wodarz-Stiftung, gegründet 1972, gehört zu den ältesten Umweltschutzorganisationen Deutschlands. Jedes Jahr benennt sie in Zusammenarbeit mit den großen Naturschutzverbänden eine Baumart, die es wert ist, der Öffentlichkeit vorgestellt zu werden: den Baum des Jahres. Dazu gehörten auch schon Sorten wie die Elsbeere, die in unseren Breitengraden selten vorkommt. Heuer aber ist ein Baum an der Reihe, dessen Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Die Buche.

Was kaum jemand weiß: In Deutschland, also auch im Gebiet zwischen Isar und Loisach bis etwa 1300 Meter Höhe, würden fast ausschließlich Buchen wachsen, würde der Mensch nicht eingreifen. Weil er das tut, dominiert zumindest im Oberland seit langer Zeit die Fichte, der „Brotbaum“ der Waldbesitzer. Er wirft schnell und viel Ertrag ab, was etwa in der Notzeit nach dem Zweiten Weltkrieg überlebensnotwendig gewesen ist. Doch es gibt auch Flächen, auf denen sich die Buche gehalten hat. Etwa auf dem ungefähr einen halben Hektar umfassenden Gelände zwischen Dettenhausen und Egling. Deutlich über 100 Jahre alt und über 30 Meter hoch sind die majestätischen Buchen hier – eine Macht. Wir folgen Revierförster Robert Nörr etwa 50 Meter in den Wald hinein.

Die Buche haut so schnell nichts um

„Schon sehr ästhetisch“, sagt er. Die Buchen – etwa 70 an der Zahl – strecken sich fast kerzengerade in die Luft, ihre parallele Anordnung wirkt beruhigend auf das Auge. Unter dem Blätterdach ist es kühl und still. „Fehlt nur noch das Totholz, dann hätte man hier fast einen Buchen-Urwald, wie es ihn in Urzeiten gegeben hat“, erklärt Nörr. Doch Ästhetik spielt im Wald eine untergeordnete Rolle, er ist schließlich kein Museum. Die Fragen lauten vielmehr: Kann die Buche im Wald der Zukunft eine Rolle spielen? Leistet sie einen relevanten Beitrag zur Artenvielfalt? Und hat sie Wert für den jeweiligen Eigentümer? Der Experte findet: Auf alle Fragen ist die richtige Antwort ein Ja.

Lesen Sie auch: Kiefernsterben in der Pupplinger Au

Eine große Rolle spielt die Tatsache, dass die Buche dank ihres tiefen und feinen Wurzelwerks besser mit dem Klimawandel zurechtkommt als die Fichte. Nicht, dass die Buche gegen Hitze und Trockenheit völlig unempfindlich wäre. „Aber sie hält die hohen Temperaturen einfach besser aus als die Fichte“, so Nörr. Damit ist sie auch weniger anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer oder Stürme. Kurz: Eine Buche haut so schnell nichts um.

Steckbrief Buche Umweltansprüche: Temperatur und Niederschlag in ganz Bayern passend. Bevorzugt kalkhaltig-sandige und lehmige Böden. Erkennungsmerkmale: Ganzrandige Blätter, hellgraue Rinde, Stamm kreisrund, Höhe 30 bis 35 Meter, natürliche Altersgrenze 300 Jahre. Wuchsverhalten: Hohe Schattenverträglichkeit, wächst gut im Schatten von Altbäumen. Holzeigenschaften: Hell, feinporig, farblich homogen. Holzpreise (2022): Schneideholz (bis 90 Euro/Festmeter), Furnierholz (bis 200 Euro), Brennholz (65 Euro.)

Auch für den Wald als Lebensraum leistet die Buche viel. So zieht sie Kalk aus dem Boden, lagert ihn in den Blättern ein und gibt ihn wieder an den Waldboden ab. „Das hat den Effekt einer natürlichen Düngung“, so Nörr. „Deshalb wird die Buche auch die Mutter des Waldes genannt.“ Außerdem bietet der Baum des Jahres 2022 mit seinem vergleichsweise weichen Holz Spechten einen Unterschlupf. Wer sich zwischen Dettenhausen und Aufhofen umschaut, entdeckt einige Löcher. Nicht zu vergessen die glatte, hellgraue Rinde, an der das Wasser baumabwärts rinnt. Das führt dazu, dass sich in Spalten Mulm bildet, ein Lockersediment aus organischem Material, in dem extrem seltene Käfer hausen.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sammelt die Buche immer mehr Pluspunkte. Nach wie vor wird das helle Holz gerne für Möbel, Spielzeug und Parkett verwendet. Doch neuerdings sind weitere Anwendungsbereiche hinzugekommen. Auf dem Bau etwa wird seit geraumer Zeit Buchenbrettschichtholz (Leimbinder) immer beliebter. Es ist fest wie Stahl, zudem formbar und sehr ästhetisch – Architekten und Bauherrn schwärmen davon. Auch in die Mode hält die Buche Einzug, und zwar in Form von Viskose.

Lesen Sie auch: Fallen für exotische Schädlinge

Wenn die Buche also ein so toller Baum ist: Wäre dann nicht ein reiner Buchenwald, wie ihn die Natur hervorbringen würde, das beste? „Klares Nein“, sagt Robert Nörr. „Eine Monokultur ist immer gefährdet“, sagt er. Setzt sich ein Schädling fest – in diesem Fall etwa der Zunderschwamm – ist es schnell um den gesamten Bestand geschehen. Wer dem Wald eine Zukunft geben möchte, tut gut daran, die Baumarten zu mischen, um das Risiko zu streuen. Wer weiß schon, wie es in 100 Jahren aussieht? Die „Mutter des Waldes“ wird die kommenden Veränderungen mit am besten bewältigen können.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.