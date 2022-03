Zeitenwende in Egling: In den nächsten Jahren muss kräftig investiert werden

Eine Situation wie in den 70er Jahren

Von Volker Ufertinger schließen

In Egling sind die Haushaltsberatungen aufgenommen worden. Dabei wurde deutlich: Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Egling – Die Gemeinde Egling hat sich über viele Jahre den Ruf erworben, extrem sparsam zu haushalten. Jetzt brechen Zeiten an, in denen investiert werden muss, und zwar im großen Stil. Von der Sanierung der Schule bis zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt Deining stehen Aufgaben an, die viel Geld kosten. „Das wird ein Mammutprogramm, die Situation ist vergleichbar mit den 1970er-Jahren“, sagte Bürgermeister Hubert Oberhauser bei der Haushaltsvorberatung in dieser Woche. Und all das bei einer höchst unsicheren weltpolitischen Lage, der Rathauschef sprach von „dunklen Wolken“.

Die Rahmenbedingungen sind alles andere als günstig

Aktuell beträgt der Schuldenstand 1,1 Millionen Euro, wegen des Springeranwesens, das die Gemeinde direkt gegenüber dem Rathaus zum Zweck des Sozialen Wohnungsbaus errichtet hat. Nächstes Jahr kommen weitere zwei Millionen Euro dazu, 2024/2025 gar noch einmal sechs Millionen. An den Gedanken musste sich so mancher altgediente Gemeinderat erst einmal gewöhnen. „Ich bin lange dabei, aber an eine solche Dimension kann ich mich nicht erinnern“, sagte Dritter Bürgermeister Heiko Arndt (CSU).

Die Haushaltsdisziplin zahlt sich aus

Ein wenig abgefedert wird das Ganze durch das vergangene Jahr, das laut Oberhauser „sehr, sehr positiv“ verlaufen ist. 2021 ist gelungen, 1,1 Millionen Euro aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zu übertragen. „Die Einnahmen waren höher als geplant, und bei den Ausgaben haben wir praktisch nicht überzogen“, erläuterte Kämmerin Daniela Simon.

Lesen Sie auch: Neues von der Mittagsbetreuung der Eglinger Grundschule

Die Aufgaben, die kurz- und mittelfristig anstehen, haben es tatsächlich in sich. Zu Buche schlagen nicht nur die Sanierung der Deininger Ortsdurchfahrt, die für das kommende Frühjahr geplant ist und einen Kraftakt für die Gemeinde darstellen wird, und die Sanierung der Schule. Ein weiterer erheblicher Posten ist das Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026.

Lesen Sie auch: Deininger Ortsdurchfahrt wird 2022 sanniert

Letzteres veranlasste Zweiten Bürgermeister Josef Bail zu der Aussage: „Das ist ja gut. Aber in Berlin tut man sich schon leicht, Gesetze einzuführen, die die Kommunen dann schultern müssen.“ Worauf Bürgermeister Oberhauser trocken erwiderte: „Dem ist nichts hinzuzufügen.“ Auch die Kitas, aktuell speziell die in Deining, gestalten sich personal- und kostenintensiv. Dort werden heuer 35 Kinder betreut, nächstes Jahr sollen es 100 sein.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Beim aktuellen Haushalt handelt es sich „definitiv um einen Rekordhaushalt“, so Oberhauser. Das Haushaltsvolumen beträgt über 15 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung von mehr als 25 Prozent. Sie wird bedingt durch „höhere Ausgaben bei Personal und Gebäuden“, so Simon. Konkret werden in der Kämmerei, in der Kita Deining und m Bauhof Stellen geschaffen. Bei der Steuer geht man von Einnahmen von über acht Millionen Euro aus, abzüglich 41 Prozent Kreisumlage. Sprich: 3,3 Millionen Euro werden weiter an den Kreis überwiesen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.