EC Thanning holt Feier zum 60-jährigen Bestehen nach

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Eishockeyspieler der ersten Stunde: (oben v. li.) Walter Gigl, Walter Kurczok, Hans Sappl, Gerhard Mücke, Peter Strobl, Paul Strobl, Rudi Lehner, Jokl Barisch, Sebald Förg sowie Trainer Schorsch Riedl, (unten v. li.) Klaus Guhra, Hans Hansch, Wastl Hansch, Hans Barisch, Paul Rieger und Peter Volger. © EC Thanning

In Thanning steht an diesem Wochenende Großes an: Der EC mit seinen über 500 Mitgliedern feiert sein 60-jähriges Bestehen.

Thanning – Eigentlich wäre es schon vor zwei Jahren so weit gewesen. Doch wer ein Gründungsjubiläum feiern will, muss in Pandemiezeiten Geduld mitbringen. So auch der EC Thanning mit seinen über 500 Mitgliedern, der am kommenden Wochenende sein für 2020 geplantes Fest nachholt. „Wird auch endlich Zeit, wir freuen uns extrem“, sagt Vorstand Hubert Seidl.

Wie es das Wappen des Vereins zeigt, sind unter dem Dach des Vereins drei Sparten vereint, nämlich Eishockey, Fußball und die Stockschützen. Die älteste Abteilung sind die Eishockeyspieler, nach denen der Verein heute noch heißt. Alles begann im Winter 1959/60, als ein gutes Dutzend begeisterte Schlittschuhläufer sich zusammentat, um auf dem Thanninger Weiher dem Puck hinterherzujagen.

Thanning besiegt Egling mit 8:4 Toren

„Aber immer unter sich zu bleiben, wurde allmählich langweilig“, berichtet Zweiter Vorstand Schorsch Meyr. Auf der Suche nach einem möglichen Gegner wurde man in Egling fündig. Am 7. Februar 1960 kam es zu einem Freundschaftsspiel, über das unsere Zeitung so berichtete: „Der Eissport erobert sich Egling und Thanning – Eishockey-Club Thanning besiegt vor stattlicher Zuschauerkulisse Egling mit 8:4 Toren“.

Im Herbst darauf, am 30. September 1960, fand im Gasthaus Neuhauser in Thanning im Beisein von 51 Interessierten – darunter 18 aktive Spieler – die Gründungsversammlung statt. Am Müllerberg in Öhnböck wurde sodann ein passendes Grundstück für den Bau eines Natureisstadions gefunden. „Mit einer enormen Energieleistung wurde dasselbe im gleichen Jahr soweit fertiggestellt, damit man in der Saison 1960/61 bereits dort spielen konnte“, erzählt Meyr.

Fußball folgt mit zehn Jahren Verspätung

In der Saison 1964/65 schaffte die 1. Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga. In den 1970er- und 80er- Jahren lief es sportlich sehr gut. Die 1. Mannschaft qualifizierte sich mehrmals für das Turnier um die Bayerische Meisterschaft Natureis in Füssen. Bei den Heimspielen wurde am Müllerberg oft vor traumhafter Kulisse, sprich mehreren hundert Zuschauern, gespielt.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Diese glorreiche Ära neigte sich dem Ende zu, als 1987 die Natureisliga aufgelöst wurde. Danach spielte die Mannschaft in der Kunsteisliga. Hier trat man in der Saison 1999/2000 zum letzten Mal im offiziellen Ligabetrieb an. Auch im Jugendbereich spielten Mannschaften von 1964 bis 2014. Aktuell vertritt nur noch eine Hobbycup-Mannschaft den EC Thanning im Eishockey. „Wir arbeiten daran, für diese Mannschaft aus dem eigenen Verein junge Spieler zu integrieren“, sagt Hubert Seidl.

Das Festprogramm Freitag, 29. Juli: 17.30 Uhr: Turnier Stockschützen; 18 Uhr: Blitzturniere C-, B-, und A-Jugend; 20 Uhr: Siegerehrungen und gemütliches Beisammensein. Samstag, 30. Juli: 8 Uhr: Blitzturniere F-, E- und D-Jugend; 18 Uhr: Spiel der 1. Mannschaft gegen die Unterhaching Allstars; 20 Uhr: Gemütliches Beisammensein; Es spielt die „Schwarz-Musi“. Sonntag, 31. Juli: Aufstellung zum Kirchenzug am Vereinsheim; 10 Uhr: Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Peter und Paul; 11 Uhr: Festzug zum Vereinsheim; 11.30 Uhr: Mittagessen; 12.30 Uhr: Ehrung der Gründungsmitglieder; Ehrengabe für Vereine; Rückblick auf die Vereinsgeschichte; für Musik sorgt die Blaskapelle Thanning.

Die Abteilung Fußball ist zehn Jahre jünger als die der Eishackler. Im Jahr 1970 wurde die bevorstehende Gründung bekannt gegeben. Vorstand Dr. Kurt Siegel war der Ansicht, dass eine Integration in den EC wünschenswert sei, weil zwei Sportvereine in einem Dorf nicht sinnvoll erscheinen. Die 1. Mannschaft spielte 25 Jahre in der damaligen C-Klasse, ehe es im Jahr 1995 zum Zusammenschluss mit dem SV Ascholding kam.

Gleich im ersten Jahr der Spielgemeinschaft gelang der Aufstieg in die B-Klasse. Leider konnte man sich nur zwei Spielzeiten in dieser Klasse halten und stieg 1998 wieder ab. Der jüngste Erfolg in der Vereinsgeschichte ist der Aufstieg der 1. Mannschaft im Jahr 2021 in die Kreisklasse. Die Reserve spielt aktuell in der B-Klasse.

Lesen Sie auch: Eine Großgemeinde macht sich auf den Weg

Neben den Herrenmannschaften war auch über drei Jahrzehnte – von 1985 bis 2017, um genau zu sein – eine Damenmannschaft gemeldet. Die Frauen kickten teils sehr erfolgreich und wurden zwei Mal Meister in der B-Klasse. „Großen Wert legen wir außerdem auf die Jugendarbeit“, so Seidl. „Wir sind sehr stolz, 131 Kinder und Jugendliche unter den 502 Vereinsmitgliedern zu haben.“ Derzeit seien Kicker in allen Altersklassen im Jugendbereich vertreten.

Lesen Sie auch: Thanninger Trachtlerchef hat zwei Hausschweine

Die jüngste Abteilung ist die der Stockschützen. Sie kam 2002 hinzu. Die Stockschützen tragen jährlich interne Meisterschaften und ein Ortsturnier aus. Außerdem treten sie auch bei Turnieren bei befreundeten Vereinen an.

Der große Stolz des Vereins ist das Vereinsheim, das 2016 und 2017 errichtet wurde. „Es war ein Kraftakt für den EC Thanning und die ganze Dorfgemeinschaft, der uns viel abverlangt hat“, erinnert sich Seidl. „Bis auf wenige Gewerke wurde alles in Eigenleistung gebaut.“ Noch heute blickt man im Verein voller Stolz auf diese Gemeinschaftsleistung zurück. Auch bei den anstehenden Feierlichkeiten wird es wieder Dreh- und Angelpunkt sein.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.