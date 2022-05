Egling: Einzige Filiale der Post schließt Ende Juli

Von: Volker Ufertinger

Schließt demnächst: Die Postfiliale im Thanninger Raiffeisencenter. © Volker Ufertinger

Die Postfiliale im Thanninger Raiffeisencenter schließt Ende Juli. Einen Ersatz wird es in Egling voraussichtlich nicht geben.

Egling – Die Post wird ihre Fililale im Raiffeisen Bau- und Warencenter in Thanning Ende Juli schließen. Das gab Bürgermeister Hubert Oberhauser in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. „Wir werden dann keine Filiale im Gemeindegebiet mehr haben“, sagte er.

Andere Niederlassung in Egling: Nur Absagen für die Post

Generell habe die Post zwar Interesse daran, in Egling weiter eine Niederlassung zu betreiben. Allerdings: „Wir haben uns schon ein wenig umgehört und leider eine Absage erhalten“, so Oberhauser.

Insgesamt höre man immer wieder, dass die Zusammenarbeit mit der Post scheitert, das Unternehmen sei offenbar kein einfacher Kooperationspartner. In einem Telefonat habe er seinen Standpunkt klar gemacht, dass eine Filiale in der Gemeinde wünschenswert sei. „Aber ob die Nöte eines Bürgermeisters bei einem so großen Konzern Anklang finden, wage ich zu bezweifeln.“

