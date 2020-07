Egling erhöht die Kita-Gebühren

Kitas und Kindergärten werden für Eglinger Eltern ab September teurer. Der Gemeinderat sah dazu keine Alternative.

Egling – Der Gemeinderat hat gegen die Stimme der Familienbeauftragten Sonja Galli-Krottenthaler beschlossen, die Gebühren für sämtliche Kindertageseinrichtungen (Krippe und Kindergarten) zu erhöhen. „Es handelt sich um eine moderate Anpassung“, erklärte Bürgermeister Hubert Oberhauser. Die Differenz zu den alten Gebühren beträgt zwischen 10 und 20 Euro.

Die Betreuung von Kindern stellt Kommunen vor beachtliche Probleme. So erzählte Oberhauser, wie schwierig sich derzeit die Suche nach Personal gestalte. „Wir haben viele Argumente auf unserer Seite, etwa eine kostenlose Wohnung.“ Dennoch sind die Bemühungen bislang vergeblich. „Wir sind jetzt dazu übergegangen, an Schulen heranzutreten, wo Erzieher ausgebildet werden.“ Sein Fazit: „Es bleibt schwierig.“

Die Gemeinde investiert heuer 1,4 Millionen Euro

+ Sonja Galli-Krottenthaler kritisierte die Erhöhung. © Foto: Archiv Doch das ist nicht die einzige Herausforderung. Auch die Kosten drohen davonzulaufen. Egling investiert 2020 fast 1,4 Millionen Euro. Die Einnahmen, die fast ausschließlich aus den Beiträgen der Eltern bestehen, decken diese Summe nur zu 45 Prozent. Eine Anhebung der Gebühren sei daher „unumgänglich“. Auch, weil Investitionen in den Kindergarten Deining sowie die Errichtung eines viergruppigen Horts anstehen.

Dass dies für die Eltern keine guten Nachrichten sind, war Oberhauser natürlich klar. Doch er verwies darauf, dass sie auf der einen Seite von der Staatsregierung monatlich mit 100 Euro unterstützt werden, und auf der anderen Seite die Gemeinde kräftig zuschieße. „Für die Differenz bekommen die Familien eine wirklich gute Leistung angeboten“, sagte der Bürgermeister. Wen dies in große finanzielle Schwierigkeiten bringe, könne dies darlegen. „Dann schauen wir, was wir machen können.“

Lesen Sie auch: So lief die konstituierende Sitzung des Gemeinderats

Die neue Satzung stieß auf breite Zustimmung. Florian Sperl erklärte: „Nach fünf Jahren ist eine Anpassung berechtigt. Es geht darum, die Qualität zu sichern.“ Hans Spindler empfand es als richtig, „eine Kostendeckung von 50 Prozent anzustreben“. Vize-Bürgermeister Josef Bail verwies auf den großen Vorteil einer „dezentralen Betreuung“ Die Gemeinde Egling betreibt vier Kindergärten, nämlich in Egling, Deining, Endlhausen und Neufahrn. Der von der Kirche getragene Kindergarten in Thanning wird wohl nach dem Vorbild der Gemeinde verfahren und die Gebühren ebenfalls anheben.

Die Familienreferentin hält die Erhöhung für das falsche Signal

Widerspruch kam von der Familienbeauftragten Sonja Galli-Krottenthaler. „Ich finde das nicht in Ordnung“, erklärte sie. „Der Staat gibt den Eltern 100 Euro, und wir nehmen es ihnen wieder weg“, meinte sie. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele in Kurzarbeit sind und um ihren Job bangen, sei dies das völlig falsche Signal. Ihren Vorschlag, die Gebühren nach Einkommen zu staffeln, erklärte Oberhauser für schwer umsetzbar. „Das würde einen ungeheuren Verwaltungsaufwand bedeuten“, sagte er. Ihm pflichtete Sperl bei: „Ich bin oft in München unterwegs, da zahlen die Eltern zum Teil 600 Euro im Monat.“

Die neue Gebühren, Kinderkrippe:

4 bis 5 Stunden: 1. Kind 320 Euro, 2. Kind 210 Euro, 3. Kind 160 Euro;

5 bis 6 Stunden: 1. Kind 340 Euro, 2. Kind 230 Euro, 3. Kind 180 Euro;

6 bis 7 Stunden: 1. Kind 360 Euro, 2. Kind 260 Euro, 3. Kind 210 Euro;

7 bis 8 Stunden: 1. Kind 380 Euro, 2. Kind 280 Euro, 3. Kind 230 Euro;

8 bis 9 Stunden: 1. Kind 400 Euro, 2. Kind 290 Euro, 3. Kind 240 Euro.

Die neuen Gebühren, Kindergarten:

4 bis 5 Stunden: 1. Kind 125 Euro, 2. Kind 100 Euro, 3. Kind 80 Euro;

5 bis 6 Stunden: 1. Kind 140 Euro, 2. Kind 115 Euro, 3. Kind 95 Euro;

6 bis 7 Stunden: 1. Kind 155 Euro, 2. Kind 135 Euro, 3. Kind 115 Euro;

7 bis 8 Stunden: 1. Kind 165 Euro, 2. Kind 145 Euro, 3. Kind 125 Euro;

8 bis 9 Stunden: 1. Kind 175 Euro, 2. Kind 155 Euro, 3. Kind 135 Euro;

9 bis 10 Stunden: 1. Kind 185 Euro, 2. Kind 165 Euro, 3. Kind 145 Euro