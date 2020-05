„Es tut weh“: St.-Sebald-Trachtler streichen Pfingstritt

Schlechte Nachrichten aus Egling: Wegen dem Coronavirus müssen die St.-Sebald-Trachtler den traditionellen Pfingstritt streichen. Schriftführerin Katrin Hofmann bedauert das sehr.

Egling – Der Pfingstritt um die kleine Marienkapelle in Dettenhausen ist seit 1992 eine Attraktion. Jedes Jahr wollen an die 1000 Zuschauer die festlich geschmückten Rösser und die rund 100 Reiter sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie beschloss die Vorstandschaft des GTEV St. Sebald Egling nun, die Veranstaltung abzusagen – was Schriftführerin Katrin Hofmann sehr bedauert, wie Sie im Interview zugibt.

Frau Hofmann, sind Sie traurig, dass Sie den Pfingstritt absagen müssen?

Klar tut es weh. Der Pfingstritt ist die Haupt-Veranstaltung des Trachtenvereins. Diese Einnahmen brechen uns weg. Wenigstens entsteht sonst kein finanzieller Schaden.

Gab es keine Möglichkeit, den Pfingstritt durchzuführen?

Nein. Mit den notwendigen Hygienemaßnahmen ist das nicht möglich. Alleine schon beim Festzelt-Aufbau ist es unmöglich, 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Außerdem ist das Areal in Dettenhausen sehr weitläufig. Daher haben wir keine Kontrolle darüber, wie viele Leute wirklich kommen. Man müsste von jedem die Kontaktdaten aufschreiben. Das wäre ein Wahnsinns-Aufwand. Und dann weiß man auch nicht, ob Leute gekommen wären und ob die Gemeinde das überhaupt genehmigt hätte. Darum haben wir gesagt: Das bringt nichts.

Hatten Sie mit den Vorbereitungen schon begonnen?

Nein. Normalerweise kriegen die Rosserer eine persönliche Einladung, dieses Mal haben wir sie angeschrieben, dass es ausfällt. Die Vorbereitungen sind nicht so groß, letztlich läuft es jedes Jahr gleich ab.

Ist eine Ersatz-Veranstaltung geplant?

Nein. Man weiß ja auch nicht, wie lange die Corona-Krise noch andauert.

Mussten Sie den Pfingstritt schon einmal absagen?

Ja, 2001 mussten wir ihn wegen der Maul- und Klauenseuche ausfallen lassen.

pr

