Florian Sperl ist jetzt im Vorstand des Internationalen Gewichtheberverbands

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Auf gute Zusammenarbeit: Der neue Chef des Internationalen Gewichtheberverbands, der Iraker Mohammed Jalood (li.), mit Florian Sperl, jetzt Mitglied im Exekutive Board. © Privat

Florian Sperl kämpft schon lange dafür, dass das Gewichtheben eine Zukunft hat. Jetzt ist er in den Vorstand des internationalen Gewichtheberverbands IWF gewählt worden.

Egling – Florian Sperl aus Neufahrn ist am vergangenen Wochenende in den Vorstand des Gewichtheber-Weltverbands IWF gewählt worden. Das „Exekutive Board“ ist das entscheidende Gremium im IWF: Es setzt Beschlüsse um und ist insofern von großem Einfluss auf die Zukunft des Sports. Der 34-jährige, der dem Flügel der Reformer angehört, ist außerordentlich zufrieden über die Ergebnisse des zweitägigen Kongresses in Tirana (Albanien). „Die Führungsriege besteht jetzt zu 66 Prozent aus neuen Gesichtern. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind in Aufbruchstimmung.“

Gewichtheben stand kurz vor dem Rauswurf aus Olympia

Sperl, Ortsvorsitzender der Eglinger CSU und Präsident des Bundesverbands deutscher Gewichtheber, hat viele Jahre dafür gekämpft, dass seine Sportart olympisch bleibt. Dieser Status war in akuter Gefahr, weil Doping und Korruption gang und gäbe waren – ähnlich wie beim Boxen. Nach einem Bericht der ARD mit dem Titel „Der Herr der Heber“, ausgestrahlt Anfang 2021, konnte sich der langjährige Vorsitzende Tamás Aján nicht mehr lange halten. Er ist inzwischen lebenslang gesperrt. Das Internationale Olympische Komitee verlangte umfassende Reformen, eine neue Verfassung, neue Verantwortliche, kurz: einen Neuanfang.

Die neue Verfassung war ein erster Schritt

Was folgte, war ein hartes Ringen zwischen der alten Garde und den Reformern. Ein erstes Ergebnis brachte ein Kongress im Sommer 2021 in Katar, wo eine neue Verfassung verabschiedet wurde. Dort wurde unter anderem eine Frauenquote sowie die Vertretung von drei Athleten im Vorstand beschlossen. „Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht“, resümierte Sperl damals skeptisch. Jetzt klingt er schon optimistischer. „Ich bin zuversichtlich, dass das IOC unsere Anstrengungen würdigt.“

Neuer Chef des Weltverbands ist der Iraker Mohammed Jalood. Er gehörte zwar als Generalsekretär dem Regime von Ajan an, doch Sperl findet anerkennende Worte für ihn. „Er hat Bezug zur Basis und überhaupt keine Allüren“, sagt er. „Ich bin sicher, dass ich mit ihm gut zusammenarbeiten kann.“ Große Hoffnung setzt der Bautechniker auf die Amerikanerin Ursula Pappandrea, die zur ersten Vizepräsidentin gewählt wurde. Überhaupt findet der gebürtige Allacher, dass es Zeit wird, die unschöne Vergangenheit hinter sich zu lassen. „Wir müssen daraus lernen und in die Zukunft blicken.“

Parteipolitisch wird er jetzt kürzer treten müssen

Nun bleibt abzuwarten, wie das IOC die Wahlen von Tirana bewertet. Traut sie der neuen Riege den geforderten „Kulturwandel“ zu? In Paris 2024 wird Gewichtheben vertreten sein, das steht fest. Damit honorierte das IOC auch die Tatsache, dass bei den Spielen in Tokio im vergangenen Jahr kein kein einziger Athlet positiv getestet wurde. Doch ist die Disziplin auch in Los Angeles 2028 dabei? Aktuell ist Gewichtheben aus dem Programm genommen worden, doch die endgültige Entscheidung fällt erst nächstes Jahr. „Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir am konsequenten Anti-Doping-Kurs festhalten“, so Sperl.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

In den vergangenen Monaten ist der Eglinger kreuz und quer durch die Welt geflogen, um Überzeugungsarbeit zu leisten und bei wichtigen Wettbewerben präsent zu sein, unter anderem in Tokio. „Als Vorstandsmitglied in einem Weltverband wird das nicht weniger werden“, vermutet er. Daher wird bei seinem parteipolitischen Ehrenamt kürzer treten müssen. Zwar bleibt er im Gemeinderat. „Aber den Ortsvorsitz oder das Engagement im Kreisvorstand der CSU werde ich über kurz oder lang abgeben“, sagt er. In den Sommerferien will er sich neu sortieren. „Ich muss das alles erst einmal verarbeiten.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.