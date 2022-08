Egling feiert die Ankunft der Sebalds-Reliquie

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Ein großer Tag für Egling: Kürzlich begleiteten fünf Ortsvereine, die teils nach dem Heiligen Sebald heißen, die Reliquie zur Sebaldskirche. © Hans Lippert

Bei der jüngsten Kirta wurde eine kleine Reliquie des Heiligen Sebald durch den Ort getragen und in die gleichnamige Kirche gebracht. Alle Ortsvereine feierten mit.

Egling – Der Gedenktag des Heiligen Sebald fällt auf den 19. August, die Kirta in Egling wird stets am Sonntag davor oder danach gefeiert. So auch am vergangenen Wochenende. Nach zwei Jahren Zwangspause war es gleich ein ganz besonderes Fest. Denn: In einem prächtigen Umzug der Ortsvereine, angeführt von Pfarrer Manfred Wurzer sowie den beiden Bürgermeistern Hubert Oberhauser und Josef Bail, wurde die aus Nürnberg stammende Sebaldsreliquie in die Kirche überführt. Auch die Replik einer Heiligenfigur wurde in die Kirche getragen. Man kann sagen: St. Sebald ist heimgekehrt. „Endlich“, findet Josef Kellner, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats.

Lesen Sie auch: So kam die Sebals-Reliquie nach Egling

Egling und Sebald: Das ist eine besondere Geschichte. Der Legende nach hat der dänische Königssohn zu Beginn des 11. Jahrhunderts auf dem Weg nach Rom in der Gemeinde eine Zeitlang Station gemacht und als Einsiedler gelebt. Historisch nachweisbar mag das nicht sein. Fest steht aber, dass der Name Sebald in Egling schon früh sehr verbreitet war. Das ist auch nach Jahrhunderten noch so. Nicht umsonst haben die Trachtler und die Schützen, die am Sonntag in Tracht mitmarschierten, den Heiligen zum Namenspatron.

Von der Größe eines Reiskorns ist der Knochensplitter des Heiligen Sebald. Sie ist in die Monstranz eingelassen, die sonst an Fronleichnam verwendet wurde. © Hans Lippert

Sein Lebensende verbrachte Sebald in Nürnberg. 1425 sprach Papst Martin V. ihn heilig, angeblich nach zähen Verhandlungen mit dem dortigen Stadtrat. Seit 1519 lagen seine Gebeine in einem prächtigen Schrein der dortigen Stadtkirche, die inzwischen evangelisch ist. Als zum 500-jährigen Bestehen das Grab vor wenigen Jahren geöffnet wurde, um die Reliquien, in Seidensäckchen gehüllt, der Öffentlichkeit zu präsentieren, passierte es: Ein kleines, briefmarkengroßes Stück Knochen löste sich und fiel zu Boden.

Die offizielle Urkunde hängt im Schaukasten

Der Nürnberger Pfarrer Dr. Martin Brons entwickelte zusammen mit einer Eglinger Delegation, die 2019 eine Reise nach Franken angetreten hatte, die Idee, die Reliquie abzugeben. Der Erzbischof von Bamberg, Dr. Ludwig Schick, erteilte die Erlaubnis, eine Farbkopie der Urkunde hängt im Schaukasten nahe der Kirche. Zwar musste man sich das Stück Knochen mit der österreichischen Gemeinde Gaflenz bei Linz teilen, die ebenfalls einen starken Bezug zu Sebald hat. „Aber ein reiskorngroßes Stück ist übrig geblieben“, erzählt Josef Kellner.

Lesen Sie auch: Gemeinde übernimmt Appollonia-Kapelle in Öhnböck

Und noch eine zweite Reliquie spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle, nämlich die Replik einer Heiligenfigur aus der Sebaldskirche. Sie durfte aus Denkmalschutzgründen nicht aus der Verankerung genommen werden. Deshalb stiftete die Familie Oberhauser eine Nachbildung, die bei der Nürnberger Visite mit dem Schädel des Heiligen in Kontakt gebracht wurde. „So konnte sie sich mit spiritueller Kraft vollsaugen“, so Kellner. Auch diese Figur wurde bei der Kirta-Prozession durch den Ort in die Kirche getragen. Sie hat ihren Platz fortan über dem Ambo links im Altarraum.

Blieb die Frage, welche Einfassung das heilige Gebein bekommen sollte. Ihren Platz fand es schlussendlich in der Monstranz, die üblicherweise an Fronleichnam genutzt wird. „Ein Goldschmied hat es eingesetzt“, so Kellner. Gläubige finden ein echtes Stück des Heiligen Sebald ab sofort am Hochaltar.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier.

Pfarrer Manfred Wurzer betonte in seiner Predigt, dass sich Sebald ganz offiziell in Rom den Auftrag zum Missionieren geholt hat. Er wollte nicht seine Privatmeinung verkünden, sondern „den einen Gott, den einen Glauben, den einen Christus“. Damit habe er eine Verantwortung übernommen, die dem modernen Menschen oft schwer falle.

Im Übrigen freut sich der Geistliche, dass der Zuspruch in der Gemeinde so groß war. „Die Angst, dass nach Corona bestimmte Bräuche einschlafen, war unbegründet“, sagt er zufrieden. Daran, dass die Reliquie so klein ist, stört Wurzer sich nicht. „Wir sind ja auch eine kleine Gemeinde“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.