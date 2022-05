Personalnot in Eglinger Kitas: Bei Eltern liegen die Nerven blank

In den Eglinger Kitas herrscht Personalmangel. Ab Herbst könnte er akut werden. Die Gemeinde will nun mit Vergünstigungen wie Kilometergeld und Treueprämie um Fachkräfte werben.

Gemeinde will Anstrengungen verstärken

Von Volker Ufertinger schließen

In den Eglinger Kitas gibt es zum Ärger vieler Eltern Personalprobleme. Jetzt will die Gemeinde die Suche nach Fachkräften massiv verstärken.

Egling – Der Sitzungssaal im Rathaus war am Dienstagabend rappelvoll mit jungen Eltern. Sie alle wollten wissen, was die Gemeinde zu tun gedenkt, um die Betreuung ihrer Kinder auch im kommenden Schuljahr zu ermöglichen. Denn: Die Personalsituation in allen vier Kitas ist kritisch, vor allem in Egling.

Theresia Bauer, Michael Neubauer, Heiko Arndt (alle CSU) und Hans Spindler (parteifrei) hatten aus diesem Grund einen Antrag gestellt, der ein ganzes Bündel an Maßnahmen enthielt, wie man Fachkräfte für Egling gewinnen kann. „Viele Eltern finden nicht das Angebot vor, das sie erwarten und das ihnen zusteht“, sagte Spindler, der den Antrag vorstellte. Dass die Gemeinde baulich viel unternimmt, etwa den Neubau des Kindergartens in Deining, stehe außer Frage. „Aber der schönste Bau nützt nichts, wenn man kein Personal hat.“

Krankheitsfälle und Kündigungen erschweren den Alltag

Das Problem ist nicht neu. Neben Kündigungen und Krankheitsfällen erschwerte auch das coronabedingte Berufsverbot für schwangere Erzieherinnen den Alltag. Immer wieder erfuhren die Mamas und Papas in den vergangenen Monaten morgens per E-Mail, dass ihr Kind an diesem Tag nicht betreut werden kann. „Das ist für alle, die nicht im Homeoffice arbeiten können, extrem schwierig“, so der Eglinger Elternbeirat Manuel Füßl.

Endgültig aufgeschreckt wurden die Eltern durch einen Brief aus dem Rathaus, worin es hieß, dass die Betreuung im neuen Schuljahr infrage steht. Es folgte eine nicht öffentliche Sitzung des Familienausschusses vor einer Woche, in der es emotional zuging. Und jetzt die Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Hubert Oberhauser verwahrte sich gegen den Eindruck, dass die Gemeinde das Thema in der Vergangenheit nicht ernst genommen habe. „Die Kinderbetreuung hat für uns immer schon einen hohen Stellenwert“, sagte er.

Ein Problem, das viele Kommunen haben

Er gab aber auch einen Einblick, wie kompliziert die Stellensuche ist. Da ist zum einen der akute Fachkräftemangel. „Das Problem haben nicht nur wir, das haben alle Kommunen“, so Oberhauser. Tatsache sei auch, dass das Anspruchsdenken von Eltern zunehme. Und von Seiten der Genehmigungsbehörde gebe es leider „kein Fingerspitzengefühl“. Der Antrag der Gemeinderäte enthalte viele positive Ansätze. „Einen Versuch ist es wert“, befand der Bürgermeister.

Lesen Sie auch: So schwierig ist der Kampf um Kita-Personal

Einige Räte beklagten, dass die Gemeinde eine Suppe auslöffeln müsse, die andere ihr einbrockt haben. „Wenn die Ausbildungszeit fünf Jahre dauert und man dann wenig verdient, ist doch klar, dass keiner den Job machen möchte“, sagte Josef Bail (Vereinigte Bürgerschaft). Jakob Bernlochner (Freie Wähler) kritisierte das Berufsverbot für Schwangere. „Das ist medizinisch nicht zu rechtfertigen“, sagte er. Aus seiner Erfahrung als Betriebsarzt wisse er, dass sich die Träger das Fachpersonal gegenseitig abspenstig machen. „Die fischen alle im selben Teich.“ Doch wie dem auch sei: Es muss für Egling eine Lösung her. „Ich bin nicht bereit, mich mit dem Status quo abzufinden“, erklärte Michael Neubauer.

Aktuelle Nachrichten aus Egling lesen Sie hier

Am Ende verabschiedete der Rat einstimmig den Beschlussvorschlag, der mit dem Antrag praktisch deckungsgleich ist. So wirbt Egling ab sofort mit einer Reihe von Vergünstigungen: von einer Personalwohnung – die es auch bislang gab – über Fahrtkostenzuschuss und Treueprämien bis hin zu flexiblen Arbeitszeiten. Vermittlern von Erziehern winkt eine Belohnung von 1250 Euro. Für den Standort Egling soll nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch auf Ausbildungsmessen und direkt an Pflegeschulen getrommelt werden. Manuel Füßl vom Elternbeirat der Eglinger Kita ist mit dem Beschluss zufrieden. „Er geht in die richtige Richtung, auch wenn wir jetzt ein bisschen spät dran sind.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.