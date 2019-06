Haft für die Verbreitung von Kinderpornos

Das Amtsgericht hat einen Eglinger zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte kinderpornographischen Bilder verbreitet. Während der Verhandlung sagte er kaum etwas.

Egling – Der Angeklagte hatte wenig zu sagen. Vielleicht wusste er nicht, was er noch hinzufügen sollte. Die Fakten lagen auf dem Richtertisch – fein säuberlich sortiert in einem Schnellhefter. Mehr als ein Dutzend hässlicher Fotos, auf denen Kinder, Mädchen und Buben unter 14 Jahren zu sehen sind – mal in aufreizender Pose, die „eindeutig auf sexuelle Erregung des Betrachters abzielt“. Manche Videofotos zeigen, wie junge Mädchen sexuell missbraucht werden.

„Das ist so weit richtig, es ist dazu gekommen“, stammelte der Mann (39), auf dessen Handy die Bilder und Videos gefunden wurden. Im Januar 2016 hatte er Fotos mit kinderpornografischen Inhalten per WhatsApp verschickt und ebenso Videos und Bilder von seinem Chatpartner erhalten. Ein weiteres Bild fand die Kripo Ende April 2018 auf dem iPhone des Eglingers. Am Montag musste er sich wegen Verschaffens und Bereitstellens von kinder- und jugendpornografischen Schriften vor dem Amtsgericht verantworten.

In Jeans und hellblauem Hemd, die kurzen Haare akkurat geschnitten, die Hände gefaltet, so präsentierte sich der Mann auf der Anklagebank. Er sei „aus Neugier da reingerutscht“, sagte er mit leiser Stimme. Begonnen habe es ein Jahr zuvor, 2015. Damals habe er für sich „zierliche Frauen“ gesucht. „Das ist dann in diese Richtung abgedriftet.“ Doch das nicht zum ersten Mal: Ende April 2016 war der Mann schon einmal wegen eines identischen Delikts per Strafbefehl zu 6000 Euro Geldstrafe (120 Tagessätze) verurteilt worden.

Dass die meisten der jetzt verhandelten Taten vor dieser Verurteilung begangen wurden und er somit zur Tatzeit noch nicht vorbestraft war, wirkte sich strafmildernd aus. „Verschaffen, das hört sich etwas verniedlichend an“, sagte die Staatsanwältin. „Aber jedem Video liegt ein tatsächlicher sexueller Missbrauch zugrunde. Und jemand wie Sie fördert es, dass so was weiter hergestellt und verbreitet wird“, hielt sie dem Beschuldigten vor. „Hinter jedem Fall steht ein Schicksal“, betonte auch Richter Helmut Berger.

Er verurteilte den Eglinger zu acht Monaten Gefängnis, setzte die Strafe aber für drei Jahre zur Bewährung aus. Als Auflage muss der Verurteilte 1500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen und sich für mindestens ein Jahr in eine sexualtherapeutische Gesprächstherapie begeben. „Die genauen Umstände konnten wir leider nicht befriedigend feststellen“, zeigte sich Berger von der Schweigsamkeit des Angeklagten enttäuscht.