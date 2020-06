Hitzefest, wasserdicht und atmungsaktiv: Neue Schutzkleidung für die Eglinger Feuerwehr

Drei Generationen Schutzausrüstung: (v. li.) Kreisbrandmeister Marc Vopelius in „Bayern 2“, Eglings Zweiter Kommandant Daniel Obetzhauser in „Bayern 2000“ und Kommandant Markus Fleischmann in der aktuellen Einsatzkleidung. Die signalrote Jacke trägt die Modell-Bezeichnung „Texport Fire Survivor“.

© Sabine Hermsdorf-Hiss