Schneeglätte: Gegen Telefonmasten und Holzhaufen geprallt

Der nächtliche Schneefall wurde zwei Autofahrern zum Verhängnis. Sie kamen von der Straße ab und verursachten einen Unfall.

Egling/Icking - Ein Geretsrieder kam am Freitagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmasten. Der 52-jährige Geretsrieder war nach Angaben der Polizei gegen 6 Uhr mit seinem Renault auf der Staatsstraße 2070 von Öhnböck in Richtung Attenham unterwegs. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam der Geretsrieder auf der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, und sein Auto prallte gegen einen Telefonmasten. Dieser brach dadurch ab. Auch der Renault wurde stark beschädigt, der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Der Geretsrieder blieb unverletzt.

Auch ein Münchner geriet in der Nacht auf Freitag ins Schlittern. Er war mit seinem Toyota gegen 3.30 Uhr auf der Ulrichstraße in Richtung Irschenhausen unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, kam sein Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Holzhaufen. Sachschaden: rund 3000 Euro.

sas

Lesen Sie auch: Unfall in Icking: Drei Verletzte und ein kaputter Porsche