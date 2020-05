„Das ist ein pures Glücksgefühl“: Drei Mütter aus drei Generationen plaudern aus dem Nähkästchen

Gerlinde Feger, Petra Thalhammer und Franziska Kanzler sind drei Mütter aus drei Generationen. Im Interview mit unserer Zeitung sprechen sie über ihre Rolle als Mama, Unterschiede in den Generationen und Herausforderungen.

Egling – Drei Generationen, drei Mütter – und eine Familie: Oma Gerlinde Feger (74), Mutter Petra Thalhammer (50) und Tochter Franziska Kanzler (25) sind sich in einem Punkt einig: Mutter zu sein, ist für sie das Schönste auf der Welt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sprechen die Eglingerinnen offen über ihre Rolle als Mama, Unterschiede in ihren Generationen und Herausforderungen.

Können Sie sich noch an Ihre ersten Minuten als Mama erinnern?

Thalhammer:Wenn man das Kind zum ersten Mal in den Armen hält, das ist einfach ein pures Glücksgefühl. So etwas vergisst man nicht.

Kanzler: Das kann man gar nicht richtig in Worte fassen.

Feger:Es war einfach schön. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, wie ich das alles schaffen soll.

Das Muttersein?

Feger: Alles miteinander. Ich war relativ jung – 20 Jahre alt. Wir haben gerade gebaut, und ich musste arbeiten. Elternzeit gab es damals noch nicht. Sechs Wochen nach der Entbindung bin ich wieder ins Büro.

Thalhammer: Bei mir war das zum Glück anders. Nach der Geburt war ich drei Jahre daheim und habe meinem Mann in der Landwirtschaft geholfen. In dieser Zeit bekam ich auch mein zweites Kind und konnte mich immer um die beiden kümmern.

Frau Kanzler, wie schaut’s bei Ihnen aus?

Kanzler: Nach Paulinas Geburt war ich ein Jahr im Mutterschutz. Seit März arbeite ich wieder zwei Tage die Woche im Büro. In der Zeit passt die Mama auf die Kleine auf.

Wie haben die Kinder Ihr Leben verändert?

Kanzler: Einfach komplett (die anderen beiden nicken).

Thalhammer: Auf einmal ist immer so ein kleiner Wurm da. Ab sofort ist man 24 Stunden am Tag Mama.

Ist das nicht unglaublich anstrengend?

Kanzler: Klar gibt es Momente, in denen ich mir denke: „Jetzt langt’s mir.“ Aber dann reicht ein Lächeln von Paulina, und alles ist wieder vergessen.

Glauben Sie, Mutter zu sein ist heute schwieriger?

Feger: Schwieriger glaube ich nicht...

Thalhammer:... aber anders.

Kanzler: Früher war klar: Wenn es Kinder gab, blieb die Frau daheim. Heute möchten oder müssen viele von uns trotzdem arbeiten. Den Job und das Kind unter einen Hut zu bringen, das ist teilweise schon eine große Herausforderung.

Vor welchen Herausforderungen standen die Mütter früher – im Gegensatz zu heute? Was hat sich verändert?

Kanzler: Zum Beispiel die Männer (zeigt zuerst auf die Oma, dann auf sich): Die haben sich von da zu da komplett verändert (alle lachen).

Feger:Mein Mann war den ganzen Tag außer Haus. Ich kümmerte mich um die drei Kinder. Niemals hätte er den Kinderwagen geschoben oder gewickelt. Das war damals einfach anders.

Kanzler: Mutter oder Vater: Das ist bei uns ganz gleich, schon von Anfang an. Mein Mann Max erledigt alles bei der Kleinen, genau wie ich.

Thalhammer: Ich glaube, bei mir war das ein Zwischending: Mein Mann hat gewickelt und voller Stolz den Wagen geschoben – das war überhaupt kein Thema. Aber um die Kleinen habe ich mich zum Großteil gekümmert.

Was war für Sie bisher der schönste Moment als

Mutter?

Thalhammer: Die Geburt war natürlich der absolute Glücksmoment.

Feger: Aber solche schönen Momente gibt’s dann immer mal wieder.

Thalhammer: Wenn die Kinder laufen lernen, die ersten Wörter sagen...

Kanzler: ...oder als die Paulina ein Jahr alt geworden ist. Das sind alles Meilensteine.

Stand es für Sie je zur Diskussion, keine Kinder zu bekommen?

Feger: Nein. Früher war es normal, dass bei verheirateten Frauen irgendwann die Kinder kamen.

Thalhammer: Für mich war immer klar, dass ich einmal Mutter sein möchte.

Kanzler: Ich habe mir das schon gut überlegt. Ab diesem Moment ist schließlich für den Rest deines Lebens jemand da, für den du Verantwortung trägst.

Gibt es etwas, das Sie an Ihrer Mama bewundern?

Kanzler: Ihre Gelassenheit. Meine Mama ist da ganz anders als ich. Ich bin eher ein Stresspustel. (Lacht.)

Thalhammer: Ich bewundere an meiner Mutter, wie sie alles geschmissen hat: Die Arbeit in der Firma, immer stand ein Mittagessen auf dem Tisch, danach hat sie mit uns gespielt. Ohne Wenn und Aber hat sich die Mama für uns komplett zurückgestellt.

Was bedeutet Ihnen der Muttertag?

Feger: Den Tag halte ich nicht so hoch. Ich bekomme lieber zwischendrin im Jahr mal Blumen.

Thalhammer: Ich denke, viel wichtiger ist, dass man nicht nur am Muttertag füreinander da ist, sondern das ganze Jahr.

Kanzler: Genau so sehe ich das auch.

kof