Die Eglinger Feuerwehr hatte 2021 alle Hände voll zu tun - Bombenalarm inklusive

Von: Volker Ufertinger

Eine Sauerstoffflasche aus einem Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg hielt die Feuerwehr Egling in August in Atem, darunter auch Kommandant Markus Fleischmann (li.). © Feuerwehr Egling

Der Eglinger Kommandant Markus Fleischmann hat es ausgerechnet: 2486 Stunden leistete die Stützpunktfeuerwehr 2021 für ihre Mitbürger ab.

Egling – Die Pandemie hat im vergangenen Jahr alles geprägt – auch das Einsatzjahr der Stützpunktfeuerwehr Egling. Ausbildungen und Übungen konnten nur unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Lehrgänge an der Staatlichen Feuerwehrschule wurden teils ganz abgesagt. „Wir mussten schweißtreibende Einsätze mit Mund- und Nasenschutz meistern“, berichtet Kommandant Markus Fleischmann. Bei First-Responder-Einsätzen sei es vermehrt zu Covid-19-Alarmierungen gekommen. „Damit wir uns bei solchen Einsätzen gut schützen können, bedarf es eines Mehraufwands an Schutzkleidung.“

Am 23. August wurde die Ortsmitte abgeriegelt

Ein Einsatz, der vielen noch in Erinnerung ist, ereignete sich am 23. August: In der Mittagszeit stieß man bei Bauarbeiten auf einen knapp einen halben Meter langen und 2,5 Kilo schweren verrosteten Metallbehälter. Handelte es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg? Sicherheitshalber wurden die Ortsmitte abgeriegelt und Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Ergebnis: Das mysteriöse Fundstück war eine Sauerstoffflasche aus dem Jahr 1944, die Piloten von Kampfmaschinen in mehreren tausend Metern Höhe mit Atemluft versorgte. Obwohl von der Flasche wohl keine Gefahr ausging, wurde sie in einer Kiesgrube kontrolliert gesprengt.

201 Einsätze schlugen zu Buche

Insgesamt hatte die Eglinger Feuerwehr laut ihrem Kommandanten im vergangenen Jahr 201 Einsätze (2020: 109). Diese teilen sich auf in 161 First-Responder-Einsätze (Verkehrsunfälle, Reanimationen) und 40 Feuerwehr-Einsätze. Nicht zu vernachlässigen sind die 27 Technischen Hilfeleistungen, die heutzutage Feuerwehr-Alltag sind. Sie reichen von der Absicherung bei Baumfällarbeiten bis zum Ausleuchten einer Straße, wenn ein Gutachter einen Verkehrsunfall untersuchen will.

Insgesamt leisteten die Feuerwehrler 2486 Stunden ab. Hinzu kamen 32 Übungen, an denen die Aktiven teilnahmen, um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Die Mannschaftsstärke beträgt in Egling aktuell 59 Männer und 5 Frauen. Acht Feuerwehrler sind unter 18 Jahren.

Auch die Hardware spielt eine wichtige Rolle. An Ausrüstung beschafft wurden 2021 neue Schutzkleidung, Funkkopfhörer für die Einsatzleitung, Pressluftatmer, Wurfleinen und ein Rettungsring für die Wasserrettung sowie eine Übungspuppe. 2022 soll unter anderem weitere Schutzkleidung folgen, ebenso ein digitaler Funkmeldeempfänger. Ob die Eglinger Feuerwehr ihre Jahresversammlung in Präsenz heuer abhalten kann, ist fraglich. Fleischmann: „Wir warten jetzt erst einmal bis April ab, vielleicht ist es ja doch möglich.“ Fest steht: Die Arbeit wird der Stützpunktfeuerwehr auch 2022 nicht ausgehen.

