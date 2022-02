Mittagsbetreuung: Ehrenamtliche ziehen sich zurück, Kinder- und Jugendförderverein übernimmt

Von: Volker Ufertinger

Neues von der Grundschule Egling: Ab Herbst wird der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen die Trägerschaft der Mittagsbetreuung übernehmen. © Hermsdorf-Hiss/A

Die Eglinger Mittagsbetreuung kommt in neue Hände: Ab dem neuen Schuljahr übernimmt der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. Änderungen sind nicht geplant.

Egling – Vor 20 Jahren wurde auf Initiative eines Vaters an der Grundschule Egling die Mittagsbetreuung eingeführt. Seither kümmern sich Ehrenamtliche nach Schulschluss um den Nachwuchs der Gemeinde, meist Eltern, organisiert im Verein „Mittagsbetreuung der Grundschule e.V.“ Das wird im neuen Schuljahr anders. Ab Herbst übernimmt der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. „Damit haben wir einen sehr guten Partner für die Zukunft“, sagte Bürgermeister Hubert Oberhauser in der Gemeinderatssitzung, wo er die Neuigkeit öffentlich machte.

Die Ehrenamtlichen kamen an die Kapazitätsgrenze

Tatsache ist, dass die Mittagsbetreuung Jahr für Jahr kontinuierlich gewachsen ist – und damit auch der Aufwand, den es zu betreiben galt. „In diesem Schuljahr verzeichnen wir allein in der 1. und 2. Jahrgangsstufe rund 40 Schülerinnen und Schüler, die das Angebot nutzen“, erklärt Schulleiterin Sigrid Prommer. Dazu zählen auch viele Erstklässler, die an mehreren Tagen bis 17 Uhr betreut werden. „Die Logistik und die Verwaltungsaufgaben wurden immer aufwendiger, und Corona brachte zusätzliche Herausforderungen mit sich“, so Prommer. Sprich: Die Kapazitätsgrenze war erreicht. Schon 2015 wurde der Wunsch an die Gemeinde herangetragen, die Trägerschaft zu übernehmen.

Der neue Träger bringt viel Know-How mit

In der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins im Oktober wurde daher beschlossen, die Trägerschaft in professionelle Hände zu geben, um den Fortbestand und die Qualität der Mittagsbetreuung langfristig aufrecht erhalten zu können. In Abstimmung mit der Gemeinde fiel die Wahl auf den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. „Das ist eine tolle Perspektive“, so Prommer. „Damit haben wir einen äußerst kompetenten Verein an Bord, der bereits mehrere Einrichtungen betreut und über viel Know-How verfügt.“ Dem Verein zollt sie „höchsten Respekt für das unglaubliche Engagement“. Wichtig ist ihr, dass das bisherige Betreuungsteam um Gerti Wilhelmsen und Ulrike Schwarz bestehen bleibt. „Sie kümmern sich weiterhin liebevoll um die Kinder.“

Mittagsbetreuung ab 11.20 Uhr

Die Mittagsbetreuung findet an allen Schultagen in zwei großen Räumen ab Unterrichtsende statt – frühestens 11.20 Uhr. Angeboten werden zwei Blöcke, nämlich bis 14 Uhr und bis 17 Uhr. Zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr gibt es ein warmes Mittagessen. In eigens dafür vorgesehenen Räumen können die Kinder von 14 bis 15.30 Uhr unter Aufsicht ihre Hausaufgaben erledigen. Außerdem können die Kleinen basteln, lesen, spielen und die Turnhalle benutzen.

Fritz Meixner, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins, erklärt, dass sich der Verein sehr genau überlegt hat, ob er sich auf die Ausschreibung der Gemeinde hin bewirbt. „Wir betreuen jetzt schon 650 Kinder“, sagt er – dazu zählen neben den verschiedenen Einrichtungen in Wolfratshausen auch die Grundschule Münsing und die Offene Ganztagsschule in Icking. Ausschlaggebend war auch die Hoffnung auf Synergieeffekte. Grundsätzlich ist es so, dass es ab 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Schulkinder gibt. Das heißt: Das, was Gemeinden jetzt als freiwillige Leistung anbieten, wird dann verpflichtend – eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Im Moment geht es darum, „den Betriebsübergang relativ geräuschlos über die Bühne zu bringen“. An Änderungen zum nächsten Schuljahr ist aktuell nicht gedacht. Meixner: „Ich gehe davon aus, dass das Team konstant bleibt.“

