„Platz in der Sandkiste wird knapp“: Kindertagesstätte Egling wünscht sich Modernisierung

Von: Rudi Stallein

Ein „Modell“ zeigt, wie die Kinder und ihre Betreuerinnen sich das Freigelände der Kita vorstellen könnten. © rst

Die Kindertagesstätte Egling wünscht sich eine Umgestaltung ihres Spielgeländes.

Egling – Zu Weihnachten darf man sich was wünschen. Das machten sich die Verantwortlichen der Kindertagesstätte in Egling zunutze und legten dem Ausschuss für Jugend, Familie und Senioren in der letzten Sitzung im vergangenen Jahres einen „Wunschzettel“ vor.

Einige Kletter- und Spielgeräte auf dem Freigelände des Kindergartens sind in die Jahre gekommen. Die Leiterin Michaela Ihmann und ihr Team haben sich deswegen mit den Kindern Gedanken über die Neugestaltung gemacht. Das Ergebnis präsentierten sie dem Ausschuss mittels eines animativen Videos. Darin formulierten die Kinder selbst, was sie sich wünschen – eine Baumschaukel aus Holz beispielsweise, einen Kletterbaum, eine Höhle mit Glitzersteinen oder eine Matsch-Ecke.

Egling: Kindertagesstätte macht sich Gedanken über Neugestaltung

„Kinder brauchen einen sicheren Rahmen, um frei zu spielen und sich dabei zu entwickeln“, so Ihmann. Der Garten, der nach Kindergartenschluss und am Wochenende auch als öffentlicher Spielplatz genutzt wird, biete zwar schon viel Platz, Spielgeräte und Freiraum, „aber wenig Natur und Erkundungsspielraum“, erklärte Ihmann. „Aus pädagogischer Sicht werden nicht alle Bedürfnisse der Kinder erfüllt.“

Dass eine Modernisierung nicht von heute auf morgen geschehen kann, ist einkalkuliert. „Das kann man in vielen kleinen Schritten tun“, sagte die Leiterin. Zunächst werde eine Fachfirma für die Planung gesucht, „jemand, der mehr Ahnung hat als wir“. Das Ganze sei auch eine Frage der finanziellen Mittel. „Aber so kann vielleicht ein neues Paradies für unsere Kinder entstehen“, schloss Ihmann ihren Vortrag, der „einen Stein ins Rollen bringe“, wie Bürgermeister Hubert Oberhauser es formulierte.

Modernisierung in Egling: Kindertagesstätte sucht für Planung Fachfirma

Der erste Schritt sei die Planung durch Fachleute, schloss sich Florian Gams (Vereinigte Bürgerschaft Egling) den Überlegungen an. Oberhauser regte an, sich gemeinsam das Gelände anzuschauen, um zu sehen, „was kann man aus den Gegebenheiten machen, und wie lässt es sich bestmöglich gestalten.“ Dritter Bürgermeister Heiko Arndt (CSU) war der Meinung, die Neugestaltung werde „in mehreren Schritten gehen müssen, sonst ist kein Platz zum Spielen im Garten“.

Dass eine Umgestaltung Sinn ergibt und nötig ist, darin waren sich alle Räte einig. „Früher hatten wir ein bis zwei Gruppen in der Kita, jetzt sind es fünf. Da wird der Platz in der Sandkiste mal knapp“, sagte Oberhauser und versprach: „Die Botschaft ist angekommen, wir werden zusammen etwas Positives gestalten.“ rst

