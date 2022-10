Deininger Ortsdurchfahrt zwei Jahre lang gesperrt: „Das wird eine riesige Herausforderung“

Von: Volker Ufertinger

Es wird ernst: Bürgermeister Hubert Oberhauser stimmte die Deininger im Jägerwirt auf einen Kraftakt ein. Eine halbseitige Sperrung ist nicht möglich © Hans Lippert

Die Deininger Ortsdurchfahrt wird für vier Millionen Euro saniert - das bedeutet zwei Jahre Komplettsperrung. Die Umleitung erfolgt großräumig.

Egling – Da kommt was auf Deining zu: Ab dem kommenden Frühjahr wird die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Grund ist eine Sanierung, die dringend nötig ist und über die schon viele Jahre diskutiert wird. Jetzt wird es ernst. Minimum zwei Jahre lang werden die Deininger, aber auch alle Eglinger sowie Auswärtige mit der Ausnahmesituation zurecht kommen müssen. „Das ist eine riesige Herausforderung, das muss uns allen bewusst sein“, erklärte Bürgermeister Hubert Oberhauser am Donnerstagabend bei einer Infoveranstaltung beim Jägerwirt in Aufhofen, zu der etwa 80 Einheimische gekommen waren. Sie wollten wissen, was sie erwartet. Auch, wenn das noch nicht bis ins letzte Detail feststeht.

Egling: Komplettsperrung der Ortsdurchfahrt Deining wegen Sanierung

Der Rathauschef erläuterte in seinen einführenden Worten, warum die Umsetzung auf sich warten ließ. „Es gab ein langes wasserrechtliches Verfahren, die Genehmigung kam im Mai 2020“, erklärte er. Im Kern ging es um den Schutz des Moosgebiets in Richtung Deiniger Weiher, der nun mit zwei Ölfängen im Moosbach gewährleistet werden soll. Außerdem war und ist es zwingend nötig, dass der Schäftlarner Berg als Ausweichroute zur Verfügung steht – das tat er aber wegen Hangbewegungen nach Dauerregen nicht, er war monatelang gesperrt. Schließlich ist jetzt die Zeit gekommen, in der die Mittel des Freistaats frei werden. Die Kosten liegen bei brutto etwa vier Millionen Euro.

Diplom-Ingenieur Andreas Schröder von der Firma ABWA Plan erklärte, dass es zu einer Vollsperrung keine sinnvolle Alternative gibt. Denn: Die kurvenreiche Straße mache eine halbseitige Sperrung praktisch unmöglich. Die Maßnahme in zwei Jahren durchzuziehen, bedeute „Zeit- und Kostenersparnis“. Er plädierte dafür, die Arbeiten an eine einzige Firma zu vergeben, auch, um einen günstigeren Preis zu erzielen.

Deininger Ortsdurchfahrt gesperrt: Umleitung großräumig über Grünwald

Die Baustelle wird sich ab dem Frühjahr 2023 vom südlichen Ortseingang bis zur Hornsteiner Straße erstrecken. 2024, vielleicht auch noch 2025, von der Hornsteiner Straße bis zum nördlichen Ortsausgang. Die Umleitung soll großräumig über Grünwald erfolgen, für die Anlieger über Sachsenhausen und Hornstein. Der Experte sicherte zu, dass die „Anfahrbarkeit der Anliegergrundstücke weitgehend sichergestellt ist“. Der Ingenieur appellierte an die Bürger, sich an die offiziellen Wege zu halten und keine Schleichwege zu suchen. „Die Polizei wird regelmäßig vorbeischauen.“

Aus seinem Mund erfuhren die Deiniger auch, was alles konkret ansteht. Zentral ist die Erneuerung der Staatsstraße auf einer Länge von 1,2 Kilometern und einer Breite von etwa 6,50 Metern. „Die Straße wird bis zu einer Tiefe von 70 Zentimetern ausgekoffert“, sagte er. Es handelt sich also um eine totale Erneuerung von Grund auf. Verlegt wird außerdem ein moderner Regenwasserkanal, eine Trinkwasserleitung sowie Rohre für den Breitbandausbau. „Möglicherweise kommen Glasfaser rein, aber da kann ich noch nichts Definitives vermelden“, so Oberhauser. Gute Nachrichten gibt es in Sachen Gehweg: Er wird nicht nur neu gemacht, sondern auf der östlichen Seite zwischen Moos- und Bergstraße neu errichtet. „Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern gibt auch ein einheitliches, gutes Erscheinungsbild.“

Die Deininger hatten einige Fragen. Eine zielte darauf, ob es nicht möglich sei, an der Einmündung Moos- und Talstraße einen Kreisverkehr zu installieren. „Da muss ich leider den Spielverderber spielen“, so Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt. „Es ist uns schlicht verboten, ohne zwingende Gründen Bremselemente einzubauen.“

