Egling: Ohne Sammler und Spender wäre vieles unmöglich

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Danke den fleißigen Helfern sagen (v. li.) VdK-Kreisgeschäftsstellenleiter Kristian Müller, Marlene Fleischmann, Marianne Bacher, Gabriele Hartl, Michael Maier, Sepp Westenrieder und VdK-Ortsvorsitzender Maximilian Hartl. Nicht auf diesem © VdK

Der VDK-Ortsverband Egling nutzte seine Adventsfeier in der Alm im Eglinger Gasthof zur Post für ein großes „Dankeschön“ an die Helfer bei der Haussammlung „Helft Wunden heilen“.

Egling – Seit seiner Gründung 1946 ist der VdK als gemeinnützige Organisation anerkannt und finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge. „Dadurch“, so ist von Maximilian Hartl im Namen des Vereins zu hören, „sind wir unabhängig und neutral, egal, welche Parteien die politischen Entscheidungen treffen.“

Neben der Weichenstellung zur Verhinderung von Altersarmut und Pflegenotstand bietet der Verband in seinen Kreisgeschäftsstellen kompetente Beratung bezüglich sozialrechtlicher Fragen. Ebenso werden soziale Projekte in Bayern gefördert. Ein Beispiel dafür ist die Dimetria-Behindertenwerkstätte in Straubing, die psychisch kranken Menschen hilft, sich ins Berufsleben zu integrieren.

Um bei einzelnen Härtefällen im Landkreis schnell helfen zu können, werden alljährlich im Herbst Haussammlungen unter dem Motto „Helft Wunden heilen“ durchgeführt. In der Großgemeinde Egling kümmerten sich Gabriele Hartl, Josef Westenrieder, Walter Kurczok, Marlene Fleischmann, Michael Maier, Marianne Bock, Birgit Spindler und Marianne Bacher um diese Aufgabe. „Ohne all unsere Spender und ohne unsere ganzen fleißigen Sammler wäre manches Hilfspaket nicht möglich gewesen“, bedankt sich Hartl bei allen Beteiligten.

sh

