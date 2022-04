Energiewende: Ergerthausen könnte eine Dorfheizung bekommen

Von: Volker Ufertinger

Wegen seiner kompakten Bebauung ist Ergertshausen bestens für eine Dorfheizung geeignet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Gemeinde Egling tut einiges, um die Energiewende voranzubringen. Jetzt werden Pläne für eine Dorfheizung im Ortsteil Ergertshausen konkret.

Egling – Seit 15 Jahren haben die Oberrieders daheim eine Hackschnitzelheizung. Den Rohstoff besorgt Florian Oberrieder (27). „Für mich als Waldbauer ist das kein Problem, wir haben mehr als genug“, sagt er. Jetzt trägt er sich mit dem Plan, gemeinsam mit der Gemeinde Egling und der Energiewende Oberland die Hackschnitzelheizung zu einer Dorfheizung zu erweitern. Die Lage des Hofs ist für das Projekt strategisch günstig: Er liegt in der Dorfmitte, hinter dem Feuerwehrhaus. Außerdem ist der Eglinger Ortsteil wegen seiner kompakten Bebauung gut geeignet.

Wegen des Ukraine-Kriegs denken viele Menschen um

Kürzlich fand im Schützenheim ein Informationsabend statt. 70 Ergertshauser kamen – also ein großer Teil der Einwohner. Andreas Scharli von der Energiewende Oberland erklärt sich das große Interesse auch damit, das unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs viele Menschen schnellstmöglich von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas wegkommen wollen, speziell aus Russland. „Die momentane Lage hat sicher viel bewirkt“, sagt er. Scharli war es auch, der das Projekt vorstellte.

Die Telekom verlegt ohnehin Rohre

Technisch ist es so, dass in einem Meter Tiefe Leitungen verlegt werden müssen. Dabei handelt es sich um Kunststoffrohre, die mit einem Dämmstoff umgeben sind, der seinerseits in wasserdichten Kunststoff eingewickelt ist. Von Vorteil ist, dass die Telekom demnächst Rohre für schnelles Internet verlegt. „Das wäre ein Synergieeffekt“, so der Experte. Man könnte zusammenarbeiten.

Noch dominieren Ölheizungen in Egling

Momentan dominieren in Ergertshausen Ölheizungen. Der einfache Grund: Eine Gasleitung gibt es in Egling wie in vielen anderen ländlichen Kommunen nicht. Die Nahwärme würde das Öl und den Öltank überflüssig machen. Das bedeutet: Jeder, der mitmacht, würde einen Raum dazu gewinnen. „Das ist monetär vielleicht nicht ausschlaggebend, aber es ist ein gutes Argument“, so Scharli.

Andreas Scharli, Fachberater der Energiewende Oberland. © Archiv

Apropos Geld: Der Staat fördert momentan die Investitionen mit 45 Prozent. Für die Wirtschaftlichkeit wichtig ist freilich, dass sich genügend potenzielle Verbraucher finden. Bis jetzt sind es 35, das dürfte gerade reichen. Ob die Hackschnitzel billiger werden als Öl, ist aktuell schwer einzuschätzen. Bleibt der Preis für Öl weiter so hoch oder steigt er gar noch, rentiert es sich.

Bevor es an die Arbeit gehen kann, stehen noch ein paar Verfahrensschritte an. Erst werden Vorverträge geschlossen, dann geht es an die Finanzierung und schließlich an die Detailplanung. Ewig wird sich das aber nicht hinziehen. „Wenn alles gut läuft, können wir mit der Wärmeverteilung nächstes Jahr anfangen“, so Scharli.

Die meisten Fragen am Info-Abend zielten auf die Versorgungssicherheit. „Was machen wir, wenn der Florian eine schöne Mexikanerin kennenlernt?“, fragte ein Nachbar unter großem Gelächter. Die Antwort ist relativ einfach: Im Fall der Fälle übernimmt die Gemeinde die Betreuung des Heizkessels. Auch ist die heutige Generation von Kesseln absolut zuverlässig, Fehlermeldungen werden als SMS auf das Handy des Betreibers geschickt.

Die Gemeinde Egling, die sich die Energiewende schon lange auf die Fahnen geschrieben hat, unterstützt das Projekt nach Kräften. „Ich hoffe, dass nach dem Info-Abend noch ein paar Ergertshauser in sich gehen und mitmachen“, sagt Bürgermeister Hubert Oberhauser. Hans Spindler, Energiewende-Beauftragter der Gemeinde, erinnert daran, dass nach dem Willen der Regierung ab dem Jahr 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Die Dorfheizung sei in jeder Hinsicht eine „große Chance für Ergertshausen“.

