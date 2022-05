Egling: Quentin Kupfer will so viele Blühstreifen wie möglich anlegen

Zum Besten der Bienen

Die Natur liegt ihm am Herzen: Deshalb will der Nachwuchsimker Quentin Kupfer (18) in Egling so viele Blühstreifen wie möglich anlegen.

Egling – Es war ein außergewöhnlicher Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Quentin Kupfer (18) aus Aufhofen stellte den Gemeinderäten dar, wie er Egling noch mehr zum Blühen bringen will. In Kooperation mit den Landwirten möchte der junge Mann, seines Zeichens Bayerischer Meister im Skateboarden, so viele Blühstreifen wie möglich anlegen, damit die Bienen genug Nahrung finden. „Eine gute Initiative“, fand das Bürgermeister Hubert Oberhauser. Der Gemeinderat genehmigte als Anschubfinanzierung 500 Euro. Dieses Geld verwendet der Aufhofener für den Ankauf von Samen. Jetzt werden noch Bauern gesucht, die Flächen zur Verfügung stellen.

0,5 Hektar Blühfläche im vergangenen Jahr

In seinem Referat erzählte Kupfer, dass er als Nachwuchs-Imker eine traurige Erfahrung gemacht habe. „Letztes Jahr sind meine Völker verhungert, weil sie nach der Löwenzahnblüte nichts mehr gefunden haben.“ Daraufhin habe er sich an die Landwirte in seiner Umgebung gewandt, ob sie nicht über Flächen verfügen, die nur schwer zu bewirtschaften sind und die daher als Blühstreifen verwendet werden können. „Ein paar haben mitgemacht“, sagte er. Insgesamt seien 0,5 Hektar Blühfläche zusammengekommen, unter anderem an der Straße zwischen Aufhofen und Eulenschwang. Das Ganze funktioniert so: Die Erde wird mit einer Fräse umgepflügt, damit das Saatgut ausgebracht und angewalzt werden kann. Schon nach einem Monat ist die Fläche wieder grün, und nach drei oder vier Monaten blühen die ersten Pflanzen. Die Fläche sollte nicht öfter als ein bis zwei Mal im Jahr gemäht werden, da sonst die Kräuter nicht genug Zeit haben, zu blühen und sich zu vermehren. „Je nach Bedarf können ein- oder mehrjährige Blühstreifen angelegt werden“, sagte Kupfer.

Es schloss sich eine muntere Diskussion an. Landwirt Peter Lichtenegger (CSU) wollte den jungen Mann nicht in seinem Tatendrang bremsen, wies aber darauf hin, dass es auch viele Bauern gebe, „die in der Richtung was tun, ohne von der Gemeinde dafür Geld zu erhalten“. Paul Miller (Freie Wähler) fragte nach, ob nicht auch gemeindliche Flächen dafür infrage kommen. Sonja Galli-Krottenthaler (Freie Wähler) plädierte dafür, die Fläche unter dem Solarpark auf diese Weise zu verwenden. Und Heiko Arndt (CSU) erklärte schlicht: „einfach machen!“

Kampagne anlässlich des Weltbienentags

Quentin Kupfer ist auch Botschafter des Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramms „Gorilla“ mit Sitz in Wolfratshausen. Anlässlich des Weltbienentags am Freitag, 20. Mai, startete „Gorilla“ eine Kampagne, in deren Zug in ganz Deutschland 20.000 Flyer mit Samentütchen verteilt werden. „Mir ist wichtig, die Kids dafür zu begeistern, was für ein faszinierender Organismus so ein Bienenvolk ist“, so Kupfer. Denn: „Wenn man den Wert erkennt, will man Bienen auch schützen.“ Auf der Homepage von „Gorilla“ ist ein Infotainment-Bereich eingerichtet worden, mit Anleitungen für den Bau von Insektenhotels.

Infos im Internet unter www.letsgogorilla.de; Quentin Kupfer ist erreichbar unter 01520/2551602.

