Genügsame Lückenfüller: Im Klosterbräustüberl sitzen Puppen auf leeren Stühlen

Kreativ in der Krise: Wenn wegen Corona nicht jeder Platz besetzt werden darf, wirkt es etwas trist im Gastraum. Das Schäftlarner Klosterbräustüberl und das Eglinger Trachtengeschäft Fröstl haben sich deswegen etwas einfallen lassen.

Schäftlarn/Egling –Zwei Pärchen sitzen schweigend an den Tischen in der Gaststube des Klosterbräustüberls. Alle vier tragen wunderschöne Trachten – so, als ob sie gerade von einer Maifeier kommen. Vor ihnen stehen Bierflaschen und Krüge.

Moment: Ist denn das enge Zusammensitzen in den Gaststuben in Zeiten der Corona-Krise schon wieder erlaubt? Wirtin Katrin Kraus muss lachen. Denn auf den zweiten Blick wird klar, warum hier absolut kein Verstoß gegen die geltenden Hygiene-Regeln besteht: Die Gäste sind Puppen. „Und auch noch kopflos“, sagt sie und lüftet bei einer der Gestalten den Hut, unter dem nun ein Holzständer zum Vorschein kommt.

Auf die Idee, den Gastraum mit künstlichen Besuchern auszustaffieren, kam Kraus’ Mann Wolfgang nach einer Fernsehsendung. Die Wirtin sprang sofort darauf an: „Denn dann sieht es hier nicht ganz so traurig aus. Ganz ehrlich: Es ist ein komisches Gefühl, wenn hier viele Stühle leer sind“, so Katrin Kraus – denn die Abstandsregeln erlauben es ihr nicht, jeden Platz mit einem Gast zu besetzen.

Also rief Katrin Kraus kurzerhand beim Eglinger Trachtengeschäft Fröstl an. Dort zeigte man sich von dem Vorschlag begeistert. „Wir wurden zwar darauf hingewiesen, dass die Puppen keine Köpfe haben – aber das hat ja auch seine Vorteile“, sagt Kraus und lacht herzlich. „Sie sind äußerst genügsam und angenehm.“ sh