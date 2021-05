Egling appelliert an die Hundehalter

Zwei Schilder kostenlos für jeden Landwirt

von Volker Ufertinger schließen

Gedankenlose Hundbesitzer sind für viele Landwirte ein Ärgernis. Um den entgegenzuwirken, werden jetzt Schilder aufgestellt - auf Kosten der Gemeinde.

Egling – Die Gemeinde Egling will Hundebesitzer dafür sensibilisieren, Rücksicht auf heimische Landwirte zu nehmen. Zu diesem Zweck hat die Kommune Schilder angeschafft, die die wichtigsten Regeln prägnant darstellen. „Da schau her – ois sauba beinand“, lautet die Botschaft. Eine Grafik in Kreisform macht darauf aufmerksam, dass Hunde und Halter zur Wachstumszeit zwischen März und Oktober die Wiesen nicht betreten sollen. In der Zeit von November bis einschließlich Februar sind demnach die Wiesen frei zugänglich. Hunde sollten trotzdem an der Leine geführt werden. Außerdem wird gebeten, die Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu Hause zu entsorgen. Denn nur auf sauberen Wiesen wächst sauberes Futter. In der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Hubert Oberhauser, dass die Gemeinde 50 Tafeln geordert hat, jeder Landwirt bekommt auf Nachfrage zwei Stück gestellt. Abzuholen sind sie im Rathaus.

